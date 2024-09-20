СК просит арестовать еще трех фигурантов по делу о перестрелке у офиса WB в Москве. Сопротивлявшимся полиции назначили по 15 суток

Следствие просит суд арестовать еще трех фигурантов по делу о перестрелке у офиса Wildberries в Москве, произошедшей в среду, 18 сентября. Как сообщила 20 сентября пресс-служба столичных судов, заключить под стражу хотят Чичаева У. С., Сковородина М. А. и Виситаева З. А.



Также Тверской районный суд Москвы назначил 15 суток административного ареста Чапанову А. И. и Кодзоеву М. Р. Их признали виновными в неповиновении сотруднику полиции.



В четверг, 19 сентября, Басманный суд заключил под стражу сразу шестерых участников конфликта у офиса WB в Москве. На два месяца арестованы Сайфулаев, Коноплев, Нурматов, Канаев, Ефремов и Мажиев. Их роль и степень ответственности предстоит установить суду.



В среду, 18 сентября, произошла попытка рейдерского захвата офиса Wildberries в Москве — с оружием и перестрелкой. Погибли два охранника, семь человек пострадали. Владелица бизнеса Татьяна Бакальчук заявила, что попытка захвата была неудачной. Сооснователя компании Владислава Бакальчука, приехавшего «на переговоры» в компании нескольких мужчин, задержали и предъявили обвинения сразу по нескольким статьям, среди которых — убийство и покушение на сотрудника правоохранительных органов.

Подробнее о произошедшем читайте в материале «Фонтанки».

