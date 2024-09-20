Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+19°

ясная погода, без осадков

ощущается как +18

4 м/c,

зап.

 770мм 76%
Подробнее
6 Пробки
USD 92,58
EUR 103,38
Снос домов под ВСМ
Куда пойти на выходных
(От)Личный Петербург — 2024
«Великолукский» сворачивается
Экономика — прогноз до декабря
Раскопки в Саду на Неве
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия СК просит арестовать еще трех фигурантов по делу о перестрелке у офиса WB в Москве. Сопротивлявшимся полиции назначили по 15 суток

СК просит арестовать еще трех фигурантов по делу о перестрелке у офиса WB в Москве. Сопротивлявшимся полиции назначили по 15 суток

1 999
3 комментария

Следствие просит суд арестовать еще трех фигурантов по делу о перестрелке у офиса Wildberries в Москве, произошедшей в среду, 18 сентября. Как сообщила 20 сентября пресс-служба столичных судов, заключить под стражу хотят Чичаева У. С., Сковородина М. А. и Виситаева З. А.

Также Тверской районный суд Москвы назначил 15 суток административного ареста Чапанову А. И. и Кодзоеву М. Р. Их признали виновными в неповиновении сотруднику полиции.

В четверг, 19 сентября, Басманный суд заключил под стражу сразу шестерых участников конфликта у офиса WB в Москве. На два месяца арестованы Сайфулаев, Коноплев, Нурматов, Канаев, Ефремов и Мажиев. Их роль и степень ответственности предстоит установить суду.

В среду, 18 сентября, произошла попытка рейдерского захвата офиса Wildberries в Москве — с оружием и перестрелкой. Погибли два охранника, семь человек пострадали. Владелица бизнеса Татьяна Бакальчук заявила, что попытка захвата была неудачной. Сооснователя компании Владислава Бакальчука, приехавшего «на переговоры» в компании нескольких мужчин, задержали и предъявили обвинения сразу по нескольким статьям, среди которых — убийство и покушение на сотрудника правоохранительных органов.

Подробнее о произошедшем читайте в материале «Фонтанки».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
FedorGr
1 час
Офис переведут в Грозный, там же будут платить налоги. Хорошее дело. Владислав будет строит там склады.
chip1
1 час
Вангую,15 суток и пехотинцев отпустят, либо без шума переведут в ЧР, не пехотинцев будут спрашивать строго, Рамзан сила!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Черноморская винная неделя» в Краснодарском крае стартует 30 сентября
16 сентября, 10:00
Новости компаний
Основы безопасности. О чем нельзя забывать при выборе и обустройстве новой квартиры
20 сентября, 18:00
Новости компаний
В Рощино под Санкт-Петербургом прошел благотворительный аукцион в пользу подопечного Русфонда
20 сентября, 17:38
ТОП 5
Новости компаний
Основы безопасности. О чем нельзя забывать при выборе и обустройстве новой квартиры
20 сентября, 18:00
В Рощино под Санкт-Петербургом прошел благотворительный аукцион в пользу подопечного Русфонда
20 сентября, 17:38
Вера Подгузова: инвестирование и финансовая стабильность способствуют самореализации женщин
20 сентября, 16:30
Бизнес-центр GloraX Business Петроградский стал победителем премии
20 сентября, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
20 сентября, 16:10
Волонтеры клуба «Добрый Setl» пригласили молодежь посетить стройплощадку
20 сентября, 13:15
Вера Подгузова: франчайзинг может стать эффективным инструментом развития женского предпринимательства
20 сентября, 12:12
На Царскосельских холмах установлены остановочные павильоны общественного транспорта
19 сентября, 18:00
МегаФон назвал лучшие модели смартфонов для стабильной связи и серфинга в сети
19 сентября, 15:13
Ученики школ ЖК «Северная долина» освоят теорию решения изобретательских задач
19 сентября, 14:30
В Янино состоялся большой спортивный праздник
18 сентября, 17:10
На юге Петербурга открылись два первых Setl Комьюнити
18 сентября, 14:35