Пальцы — в кровь, постель — из веток и травы. 73-летняя пенсионерка кружила девять дней в псковских и ленинградских лесах

Источник: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области







В псковском лесу 7 сентября заблудилась 73-летняя Тамара Сергеевна. Ее искали профессиональные спасатели, местные жители и волонтеры «Лизы Алерт». Нашли на девятый день уже в Ленинградской области — вне цивилизации пенсионерка провела 197 часов. Важную роль в спасении сыграли искусственный интеллект, квадрокоптер и желтое ведро. О пережитых испытаниях «Фонтанка» поговорила с самой Тамарой Сергеевной.

— Как вы заблудились?



— Утром встали и решили с детьми пойти за грибами ненадолго. Мы подъехали к лесу, вышли, сначала пошли вместе, а потом как-то постепенно я потерялась. Казалось, что шла вперед, но выходило — то влево, то вправо. Потом стала возвращаться назад, а дорога оказалась совершенно другая. Стала кричать детям — они взрослые уже, — но никто не отвечал. Поняла, что потерялась. Стала искать какую-нибудь деревню или дорогу, чтобы выйти. Потом наступила ночь.



— Как вы спали в лесу?



— Набрала веток, травы, укрылась и легла. Одета была легко, потому было очень холодно. Вот так провела ночь. Очень надеялась, что меня будут искать — меня действительно искали. Утром начали гудеть сирены. Но, знаете, не могла найти этот звук — в какую сторону идти…



— Вы куда-то ушли?



— Я кружила по одному кругу. Вроде бы вперед шла, но вдруг обратно возвращалась. Запомнила место. Подошла к речке и думала, что надо на берег выйти. Меня искали ниже, а я оказалась выше. Была надежда, что я что-то найду. Потом на восьмой день я услышала звук коптера… Он был с левой стороны. Но, знаете, идти я уже не могла — ноги были стерты до крови. Я была в сапогах и тоненьких носочках, мы же ненадолго собирались.



— Может быть, глупый вопрос, но все же. Ночью страшно в лесу было?



— Я, конечно, боюсь темноты. Все люди ее боятся, да еще в лесу. Ну а что делать? Взяла себя в руки и думаю: слава богу, доживу до утра, а утром меня уже будут искать. Вот так получилось, значит, мне нужно было пройти этот путь.



— Что вы в лесу ели и пили? Девять дней ведь вне цивилизации…



— В месте, куда пошли за грибами, их было очень мало. На следующий день я перебралась через реку и пошла в болото. Там растет клюква. Ела штук по 20 клюквы в день, потому что она разъедает во рту слизистую. Воду пила — делала рукой чашечку и брала воду из-под мха. Вот так я прожила 8 дней. Я просто жутко ночью мерзла, но почему-то страха у меня не было.



— Что в вашей ситуации оказалось самое тяжелое?



— Уже на восьмой-девятый день думала, что вдруг меня не найдут, а идти я уже не могу. У меня сильно болели ноги, а пальцы были стерты до крови. У меня была надежда, что все-таки Господь Бог мне поможет. Я очень сильно молилась, что придет помощь. И главное — на девятый день встала и говорю сама себе, что сегодня у меня самый счастливый день, я самая счастливая, меня сегодня найдут.



— Есть кадр, где вы машете желтым ведром квадрокоптеру. Как вас нашли?

Источник: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области







— Поняла, что меня ищут. Это желтое ведро меня спасло. Я им начала махать — показывала, что что-то двигается. Эти коптеры постоянно летали, а где-то на девятый день я услышала, что девушки кричат мое имя: «Тома, Тома, Тома!» Я уже как-то ожидала и не ожидала. Не сразу поверила своим ушам, что меня нашли. Вот такие дела.



Спросили: вы можете идти? Я говорю, что у меня сильно ноги все воспалены — есть ли у вас бинты или что-то подобное? Они меня перебинтовали, стало не так больно. Меня под руки вели — и я шла. Слава богу, что шла сама, не пришлось меня тащить.



— Тамара Сергеевна, как вы сейчас себя чувствуете: морально и физически?



— Знаете, морально — нормально, но просто жуткая слабость и ноги лечу. Сейчас пятый день [с момента, когда женщину нашли волонтеры] уже гораздо лучше. Конечно, я никуда не хожу. Сильно болят ноги, но уже заживают. У меня племянница врач — лечит, капельницы делает.



Искусственный интеллект встретился с желтым ведром



1 из 7 Источник: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области

Тамара Сергеевна не вернулась из леса, который находится около деревни Журавлев Конец в Псковской области. В петербургском поисковом отряде «ЛизаАлерт» рассказывают, что все 197 часов поиска оказались сплошным преодолением холода, голода, неизвестности, надежды, а саму пенсионерку не просто искали — за нее боролись, бились и рубились.



Координатор поисков Виктор Витюк поделился, что в тех местах лес очень сложный — прозрачный сухой сосняк внезапно сменяется непроходимым буреломом. После безуспешных поисков к 11 сентября на помощь прибыли петербургские волонтеры: густой лес закрывали пешие группы, над открытыми пространствами и болотами работали беспилотники. В субботу, 14 сентября, стало понятно, что Тамара Сергеевна жива.

«В 16:30 коптер приносит очередную партию отснятых материалов, я привычно выгружаю их на ноутбук, чтобы прогнать через нейросеть. А дальше… На пёстром серо-зелёном фоне травы и листвы, от которых давно рябит в глазах, яркие пятна — голубое, фиолетовое, жёлтое. Это Тамара Сергеевна машет ведром беспилотнику! Живая! Хватаю рацию, направляю ближайшую группу к этой драгоценной точке», — описал ключевой момент Виктор Витюк.

Источник: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области

Первыми к женщине подоспели добровольцы из «Экстремума», затем «ЛизаАлерт». Тамара Сергеевна отказалась от эвакуации на носилках и вместе с добровольцами сама выбралась из леса. На опушке ее встретил местный житель на квадроцикле и довез до штаба поисковиков, где ее осмотрели медики. Нашли женщину в 16:30 в воскресенье, 15 сентября. «Там, куда не должна была пойти, — за рекой. По карте — уже не в Псковской, а в Ленинградской области», — рассказывают в «ЛизаАлерт».





В разговоре с «Фонтанкой» Виктор Витюк предположил, что всего за эти дни Тамара Сергеевна «накружила» около десяти километров, но эта оценка примерная.



Поисковики прошли пешими группами 794 километра. Беспилотники сделали 18 275 снимков общим объемом 296 гигабайтов. Тамара Сергеевна попала на 17 762-й.



Беседовал Федор Данилов, «Фонтанка.ру»