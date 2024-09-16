«Ела ягоды, пила воду из-подо мха». Пенсионерка больше недели блуждала по лесам Псковской и Ленинградской областей

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Поделиться Поделиться





Невероятная история со счастливым концом произошла в сентябре на границе Псковской и Ленинградской областей. 73-летняя женщина заблудилась в лесу и больше недели выживала одна. Нашли ее по яркому ведру, рассказали «Фонтанке» 16 сентября в пресс-службе «ЛизаАлерт Питер».

Тамара Сергеевна ушла в лес еще 7 сентября в Гдовском районе Псковской области, но так и не вернулась. Близкие забили тревогу. Пенсионерку искали добровольцы «ЛизаАлерт» Псковской области и Петербурга, поисковики «Экстремума», сотрудники МЧС, полиции, поисково-спасательного отряда Гдова и местные жители. В 16:30 15 сентября женщину нашли уже на территории Ленобласти.

Как пояснили в пресс-службе «ЛизаАлерт Питер», лес на этом участке очень сложный, вдобавок потерявшаяся ушла за линейные ориентиры — перешла лесную дорогу и реку, то есть оказалась там, где, по идее, не должна была. Пенсионерка не местная — приехала в гости к подруге — и совсем не знает лес. Трижды на поиски поднимали коптер. В общей сложности техника сделала больше 17,5 тысяч снимков. Нашли пенсионерку на последних фото при помощь нейросети — помогло в этом ярко-желтое ведро, которое было у женщины.

Девять дней и восемь ночей 73-летняя Тамара Сергеевна провела одна в лесу и на болоте. При этом, когда ее нашли, была бодра и шла сама, чем немало восхитила нашедших.

Со слов самой пенсионерки, 7 сентября она на пару часов пошла за грибами с детьми подруги и в какой-то момент обнаружила, что отстала от остальных. Попыталась вернуться, но потерялась, на крики никто не отвечал. Когда настала ночь, она «нашла траву погуще, накидала на неё веток» и легла вздремнуть. Утром услышала, как сигналят, и попыталась выйти на звук, но только ходила кругами. Потом она шла вдоль реки в надежде выйти к людям, но берег местами был непроходим. Когда идти стало невозможно, перебралась на другой берег по бревнам.

«Я шла, шла, шла, ела ягоды, пила воду из-подо мха... Через несколько дней оказалась на болоте», — рассказала пенсионерка. За эти дни женщина стерла ноги в чужих сапогах не по размеру. С собой не было практически ничего: грибной ножик и очки она потеряла по пути. Оставалось только желтое ведро — его женщина берегла, зная, что по нему ее могут найти.

На девятый день Тамара услышала жужжание квадрокоптера и стала махать ему ведром. Заметили ее или нет, она не знала. Но вскоре женщину наконец нашли. «Сейчас чувствую себя хорошо, прошла обследование — никаких проблем, только ноги всё ещё болят», — добавила она. Полную историю злоключений пенсионерки опубликовали на странице отряда «ЛизаАлерт».