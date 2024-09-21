На фестивале «РОКШТАДТ» выступят разные поколения музыкантов

21 сентября в парке «Остров фортов» пройдет традиционный рок-фестиваль «РОКШТАДТ». На нем прозвучит этно и рок-тикток.
На сцене у Финского залива выступят группы, представляющие разные направления отечественного рока. Известные панки из «Плана Ломоносова» откроют программу фестиваля, а рок-тиктокер XOLIDAYBOY увенчает ее своими песнями, среди которых «Пожары» и «Моя хулиганка». Между ними перед слушателями предстанет один из символов нашей альтернативной сцены «Ундервуд», а также екатеринбургский нью-вейв дуэт «Сова», этнический коллектив Otyken и другие.
Посетители рок-торжества смогут послушать живые интервью с артистами и поучаствовать в автограф-сессиях. В рамках ежегодной онлайн-интеграции «Рок-мосты» также пройдет путешествие по российским городам, где желающие познакомятся с новыми фигурами музыки современной России.
Фестиваль «Рокштадт» состоится в Петербурге четвертый раз. В этом году он пройдет под эгидой Года семьи и расширится до порога Музея военно-морской славы.
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