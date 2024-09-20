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    Гендиректором хоккейного СКА стала Ольга Ловягина с хорошими связями в Смольном

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    2 комментария

    В руководстве хоккейного клуба СКА появились новые лица. Должность генерального директора заняла Ольга Леонидовна Ловягина.

    Согласно официальной биографии, Ольга Леонидовна окончила с отличием Воронежский государственный университет в 2005 году по специальности «юриспруденция». Работала в компаниях РОСНАНО, «БНП Париба Восток». На протяжении 16 лет занималась структурированием и управлением российскими и международными инвестиционными проектами, проектами в сфере государственно-частного партнерства, а также управляла сделками по слиянию и поглощению.

    Как стало дополнительно известно «Фонтанке», Ловягина не новый человек для СКА. Последние несколько лет она занималась управлением крупными инвестиционными, инфраструктурными и имиджевыми проектами для клуба.

    В частности, она налаживала взаимодействие с органами государственной власти, занималась проектом «СКА Арены» до того, как его передали структурам Геннадия Тимченко. Кроме того, она имеет хорошие связи со Смольным в вопросах развития спортивной инфраструктуры в различных районах города. В частности, она взаимодействует с городом по проекту «Петровского».

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    Комментарии 2

    28269474720 Сен 2024 в 20:10
    Это что?
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