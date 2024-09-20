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Общество Чиновница из Китая крутила романы с 58 подчиненными и брала взятки. Теперь ее ждут 13 лет тюрьмы

Чиновница из Китая крутила романы с 58 подчиненными и брала взятки. Теперь ее ждут 13 лет тюрьмы

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8 комментариев

В Китае чиновницу Чжун Ян приговорили к 13 годам тюрьмы за коррупцию. За время своей работы она получила в качестве взяток около 60 миллионов юаней. Помимо этого, Чжун Ян крутила романы как минимум с 58 своими подчиненными. Подробности этой истории 20 сентября сообщает издание South China Morning Post.

Чжун Ян с молодости стремилась строить карьеру в политической среде. Она достигла своей цели, став депутатом Всекитайского собрания народных представителей. После этого она была назначена губернатором Цяньнань-Буи-Мяоского автономного округа провинции Гуйчжоу. Из-за яркой внешности женщину часто называли «красивым губернатором».

Всё шло хорошо до того момента, как местное телевидение не сняло документальный фильм о чиновнице. После него всё тайное стало явным. Выяснилось, что Чжун брала взятки за то, что компании, которым она отдавала предпочтение, получали наиболее выгодные контракты. Помимо этого, стало известно, что чиновница сделала своими любовниками не менее 58 подчиненных.

Кто-то соглашался на роман с ней из-за выгоды, кто-то — из-за страха. После расследования Чжун Ян получила 13 лет тюрьмы и штраф в размере миллиона юаней.

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Комментарии
8
282694747
1 час
Реинкарнация Матвиенко?
Sonata
1 час
Яркая личность. Куда там Терешковым, Матвиенко и Мизулиным...
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