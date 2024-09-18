В Тверской области эвакуируют город Торопец. Там начался пожар после массовой атаки беспилотников

В Тверской области ранним утром 18 сентября была объявлена частичная эвакуация жителей Торопецкого муниципального округа — объявление об этом появилось на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Торопец подвергся массированной атаке беспилотников, после падения обломков которых начался пожар.

Жителей вывозят автобусами в город Западная Двина, по вопросам эвакуации в Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени была открыта горячая линия.

«Операторы ответят на вопросы по номеру (4822) 390982», — говорится в сообщении администрации.