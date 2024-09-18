В Тверской области эвакуируют город Торопец. Там начался пожар после массовой атаки беспилотников

В Тверской области ранним утром 18 сентября была объявлена частичная эвакуация жителей Торопецкого муниципального округа — объявление об этом появилось на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Торопец подвергся массированной атаке беспилотников, после падения обломков которых начался пожар.
Жителей вывозят автобусами в город Западная Двина, по вопросам эвакуации в Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени была открыта горячая линия.
«Операторы ответят на вопросы по номеру (4822) 390982», — говорится в сообщении администрации.
В соседнем с Торопецким округе закрываются школы и детские сады. Об этом сообщили федеральные агентства ТАСС и РИА Новости со ссылкой на аккаунт администрации округа, однако в самом аккаунте это сообщение было впоследствии удалено.
«Уважаемые жители! Работа детских садов и школ на сегодня приостановлена», — цитируют издания текст извещения. Школы и детские сады могут использоваться для размещения эвакуированных.
Официальной информации о ночной атаке беспилотников немного. «В Торопце Тверской области идет тушение пожара на месте падения обломков БПЛА, силы противовоздушной обороны продолжают отражение массовой атаки беспилотников в небе над городом», — оповещает правительство региона. В комментариях под этой публикацией местные жители сообщают об «отчетливом хлопке», который было слышно в Ржеве, Вышнем Волочке, Торжке и «на Колыме».
Администрация Торопецкого округа обратилась к жителям с призывом не публиковать кадры с места падения беспилотников «в целях общей безопасности» и добавила, что «ситуация находится на контроле».
Между тем, в утреннем отчете Минобороны о 54-х сбитых ночью беспилотниках над пятью регионами России Тверская область никак не была упомянута.
В городе Торопец находится арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов — в 2018-м году заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков (ныне арестованный) заявлял, что «арсенал позволяет укрыть боеприпасы от внешнего воздействия и обеспечить взрывопожаробезопасность», а также отвечает «мировым стандартам».