Глава Патриаршей комиссии РПЦ поддержал идею об исключении теории Дарвина из школьных учебников

Теорию Дарвина как вводящую детей в заблуждение нужно исключить из школьных учебников. Такое мнение вслед за экс-премьером Чечни Муслимом Хучиевым выразил председатель комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Его слова 20 сентября приводит РИА Новости.



Лукьянов назвал теорию эволюции «изначально безнравственной», так как она подразумевает «сиротство рода человеческого» и «отсутствие Создателя у Вселенной». Иерей привел в пример «многих ученых», которые критиковали теорию Дарвина как противоречащую современной науке.



«В теории отсутствует механизм, закрепляющий необратимые эволюционные изменения в организме», — подчеркнул Лукьянов.



Ранее о необходимости исключения теории эволюции из школьных учебников заявил бывший премьер Чеченской Республики и экс–мэр Грозного, действующий помощник председателя правительства РФ Муслим Хучиев. Он подчеркнул, что теория «ошибочна и идет вразрез религии».



«Это первый шаг, я считаю, в духовном разложении детей», — заявил Хучиев на первом заседании Всероссийского родительского комитета.

