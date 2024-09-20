Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+19°

ясная погода, без осадков

ощущается как +18

4 м/c,

зап.

 770мм 76%
Подробнее
6 Пробки
USD 92,58
EUR 103,38
Снос домов под ВСМ
Куда пойти на выходных
(От)Личный Петербург — 2024
«Великолукский» сворачивается
Экономика — прогноз до декабря
Раскопки в Саду на Неве
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Глава Патриаршей комиссии РПЦ поддержал идею об исключении теории Дарвина из школьных учебников

Глава Патриаршей комиссии РПЦ поддержал идею об исключении теории Дарвина из школьных учебников

2 125
19 комментариев

Теорию Дарвина как вводящую детей в заблуждение нужно исключить из школьных учебников. Такое мнение вслед за экс-премьером Чечни Муслимом Хучиевым выразил председатель комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Его слова 20 сентября приводит РИА Новости.

Лукьянов назвал теорию эволюции «изначально безнравственной», так как она подразумевает «сиротство рода человеческого» и «отсутствие Создателя у Вселенной». Иерей привел в пример «многих ученых», которые критиковали теорию Дарвина как противоречащую современной науке.

«В теории отсутствует механизм, закрепляющий необратимые эволюционные изменения в организме», — подчеркнул Лукьянов.

Ранее о необходимости исключения теории эволюции из школьных учебников заявил бывший премьер Чеченской Республики и экс–мэр Грозного, действующий помощник председателя правительства РФ Муслим Хучиев. Он подчеркнул, что теория «ошибочна и идет вразрез религии».

«Это первый шаг, я считаю, в духовном разложении детей», — заявил Хучиев на первом заседании Всероссийского родительского комитета.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY7
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY12
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
20
Vladimir007
19 минут
Им дай волю, они и чуму вернут.
280948901
34 минуты
Отличная новость!! Следущий этап- в школе внедряется теория строения плоской Земли- стоящей на трех слонах....
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В Рощино под Санкт-Петербургом прошел благотворительный аукцион в пользу подопечного Русфонда
20 сентября, 17:38
Новости компаний
Вера Подгузова: инвестирование и финансовая стабильность способствуют самореализации женщин
20 сентября, 16:30
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
20 сентября, 16:10
ТОП 5
Новости компаний
Основы безопасности. О чем нельзя забывать при выборе и обустройстве новой квартиры
20 сентября, 18:00
В Рощино под Санкт-Петербургом прошел благотворительный аукцион в пользу подопечного Русфонда
20 сентября, 17:38
Вера Подгузова: инвестирование и финансовая стабильность способствуют самореализации женщин
20 сентября, 16:30
Бизнес-центр GloraX Business Петроградский стал победителем премии
20 сентября, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
20 сентября, 16:10
Волонтеры клуба «Добрый Setl» пригласили молодежь посетить стройплощадку
20 сентября, 13:15
Вера Подгузова: франчайзинг может стать эффективным инструментом развития женского предпринимательства
20 сентября, 12:12
На Царскосельских холмах установлены остановочные павильоны общественного транспорта
19 сентября, 18:00
МегаФон назвал лучшие модели смартфонов для стабильной связи и серфинга в сети
19 сентября, 15:13
Ученики школ ЖК «Северная долина» освоят теорию решения изобретательских задач
19 сентября, 14:30
В Янино состоялся большой спортивный праздник
18 сентября, 17:10
На юге Петербурга открылись два первых Setl Комьюнити
18 сентября, 14:35