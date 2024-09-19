    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, ю-з

    774мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd91.67eur102.04

    «Идет вразрез религии»: экс-премьер Чечни предложил убрать теорию Дарвина из школьных учебников

    795
    14 комментариев

    Экс-премьер Чечни и бывший мэр Грозного, а ныне помощник председателя правительства РФ Муслим Хучиев предложил министру просвещения Сергею Кравцову убрать теорию Дарвина из школьных учебников, сообщает 19 сентября РБК. Он призвал сделать это в ходе первого заседания Всероссийского родительского комитета.

    «Все знают, что это ошибочная теория, она идет вразрез религии. Это первый шаг, я считаю, в духовном разложении детей. Мы можем это просто убрать», — цитирует издание слова Хучиева.

    По словам политика, все религии признали, что теория Дарвина — это неправда. Он задался вопросом, кто еще должен это признать, чтобы теорию запретили преподавать в школах. Издание пишет, что Кравцов пока не комментировал предложение Хучиева.

    Напомним, Всероссийский родительский комитет появился по поручению президента Владимира Путина. Как отмечал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, организация объединит усилия родителей, органов власти и общественных институтов для решения вопросов по воспитанию детей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    По теме

    Теория ДарвинаРодительский комитет
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close