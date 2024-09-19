«Идет вразрез религии»: экс-премьер Чечни предложил убрать теорию Дарвина из школьных учебников

Экс-премьер Чечни и бывший мэр Грозного, а ныне помощник председателя правительства РФ Муслим Хучиев предложил министру просвещения Сергею Кравцову убрать теорию Дарвина из школьных учебников, сообщает 19 сентября РБК. Он призвал сделать это в ходе первого заседания Всероссийского родительского комитета.
«Все знают, что это ошибочная теория, она идет вразрез религии. Это первый шаг, я считаю, в духовном разложении детей. Мы можем это просто убрать», — цитирует издание слова Хучиева.
По словам политика, все религии признали, что теория Дарвина — это неправда. Он задался вопросом, кто еще должен это признать, чтобы теорию запретили преподавать в школах. Издание пишет, что Кравцов пока не комментировал предложение Хучиева.
Напомним, Всероссийский родительский комитет появился по поручению президента Владимира Путина. Как отмечал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, организация объединит усилия родителей, органов власти и общественных институтов для решения вопросов по воспитанию детей.