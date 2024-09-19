«Идет вразрез религии»: экс-премьер Чечни предложил убрать теорию Дарвина из школьных учебников

Экс-премьер Чечни и бывший мэр Грозного, а ныне помощник председателя правительства РФ Муслим Хучиев предложил министру просвещения Сергею Кравцову убрать теорию Дарвина из школьных учебников, сообщает 19 сентября РБК. Он призвал сделать это в ходе первого заседания Всероссийского родительского комитета.



«Все знают, что это ошибочная теория, она идет вразрез религии. Это первый шаг, я считаю, в духовном разложении детей. Мы можем это просто убрать», — цитирует издание слова Хучиева.

По словам политика, все религии признали, что теория Дарвина — это неправда. Он задался вопросом, кто еще должен это признать, чтобы теорию запретили преподавать в школах. Издание пишет, что Кравцов пока не комментировал предложение Хучиева.