Всероссийский родительский комитет заработал по поручению Путина

В РФ по поручению президента Владимира Путина создан Всероссийский родительский комитет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения России в четверг, 19 сентября.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что основными задачами нового консультативного органа станет объединение усилий родителей, органов власти и общественных институтов для решения вопросов по воспитанию детей. Кроме того, мамы и папы со всей страны смогут участвовать в подготовке материалов для «Разговоров о важном». Председателем Всероссийского родительского комитета назначен директор «Артека» Константин Федоренко.

Создать Совет родителей Путин поручил 5 апреля этого года. «Минпросвещения РФ совместно с АНО «Россия — страна возможностей» и другими заинтересованными организациями сформировать в рамках проведения Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное» всероссийский родительский комитет (совет) и осуществлять координацию его деятельности», — говорится в перечне поручений президента по итогам встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.

На сегодняшний день у совета родителей есть свой официальный сайт, страница в соцсети «ВКонтакте» и telegram-канал со 138 подписчиками. На портале Всероссийского комитета родители могут посмотреть семинары о воспитании от педагогов, директоров школ, авторов книг и экспертов. Также есть форма, в которой родителей просят рассказать о комитете в их школе.