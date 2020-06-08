Мишустин анонсировал открытие границ для выезда за рубеж. Выпускать пока будут не всех
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел 8 июня совещание по поводу борьбы с коронавирусом в стране, на котором анонсировал открытие границ для определенных категорий граждан.
«Мы вносим изменения в режим ограничений. <...> Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу или учебу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом», — заявил 8 июня Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, Россия разрешит и въезд иностранцев на свою территорию для лечения и ухода за близкими родственниками.
Ранее Миушстин поручил проработать вопрос возобновления авиасообщения с другими странами, которое было прервано из-за пандемии.