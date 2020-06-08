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08.06.2020 13:15
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Мишустин анонсировал открытие границ для выезда за рубеж. Выпускать пока будут не всех

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел 8 июня совещание по поводу борьбы с коронавирусом в стране, на котором анонсировал открытие границ для определенных категорий граждан.

«Мы вносим изменения в режим ограничений. <...> Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу или учебу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом», — заявил 8 июня Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, Россия разрешит и въезд иностранцев на свою территорию для лечения и ухода за близкими родственниками.

Ранее Миушстин поручил проработать вопрос возобновления авиасообщения с другими странами, которое было прервано из-за пандемии.

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Комментарии (15)

sench99
Выпускать будут не всех, а только с ворованными деньгами
***_555
Неча плебсу элитЕ глаза мозолить в клятых гейроппах и омериках. Плебсу - плебисцит!
syshsun
Почем "больная" прабабушка на Кипре?
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