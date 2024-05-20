Reuters: с основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви снята судимость после завершения испытательного срока

Имя американского инвестора, основателя фонда Baring Vostok, Майкла Калви было исключено из реестра Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по завершении испытательного срока бизнесмена 5 апреля. Об этом стало известно 20 мая из материала Reuters.
«Я рад, что несправедливый и незаконный приговор по моему делу наконец-то был снят и аннулирован. Расследование против нас было неправомерным с самого начала и нанесло значительный ущерб всем участникам», — прокомментировал Калви снятие судимости.
Мещанский суд Москвы в 2021 году приговорил Майкла Калви к 5 годам и 6 месяцам условно по уголовному делу о растрате в банке «Восточный». Позднее срок был сокращен.
Калви покинул Россию сразу после того, как с него была снята мера пресечения в виде запрета определенных действий в начале 2022 года.