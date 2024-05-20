Reuters: с основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви снята судимость после завершения испытательного срока

Имя американского инвестора, основателя фонда Baring Vostok, Майкла Калви было исключено из реестра Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по завершении испытательного срока бизнесмена 5 апреля. Об этом стало известно 20 мая из материала Reuters.



«Я рад, что несправедливый и незаконный приговор по моему делу наконец-то был снят и аннулирован. Расследование против нас было неправомерным с самого начала и нанесло значительный ущерб всем участникам», — прокомментировал Калви снятие судимости.

