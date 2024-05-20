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    Reuters: с основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви снята судимость после завершения испытательного срока

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    Имя американского инвестора, основателя фонда Baring Vostok, Майкла Калви было исключено из реестра Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по завершении испытательного срока бизнесмена 5 апреля. Об этом стало известно 20 мая из материала Reuters.

    «Я рад, что несправедливый и незаконный приговор по моему делу наконец-то был снят и аннулирован. Расследование против нас было неправомерным с самого начала и нанесло значительный ущерб всем участникам», — прокомментировал Калви снятие судимости.

    Мещанский суд Москвы в 2021 году приговорил Майкла Калви к 5 годам и 6 месяцам условно по уголовному делу о растрате в банке «Восточный». Позднее срок был сокращен.

    Калви покинул Россию сразу после того, как с него была снята мера пресечения в виде запрета определенных действий в начале 2022 года.

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    Майкл калвиСудимостьBaring vostok
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