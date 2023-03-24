Основатель Baring Vostok Майкл Калви покинул Россию

Осужденные за растрату 2,5 млрд рублей основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви и его партнер Филипп Дельпаль покинули Россию. Об этом 24 марта сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылками на источники.





«Калви и Дельпаль покинули Россию сразу после того, как с них была снята мера пресечения в виде запрета определенных действий в начале 2022 года», — заявил собеседник ТАСС.

По данным агентства, в пятницу Мосгорсуд должен рассмотреть жалобы защиты на приговор. Заседание началось без подсудимых, кроме Максима Владимирова.

В августе 2021 года по делу о растрате 2,5 млрд рублей семеро человек получили условные сроки. Американца Майкла Калви приговорили к 5,5 года лишения свободы условно, француз Дельпаль получил 4,5 года условно. Другие фигуранты дела — Алексей Кордичев, Ваган Абгарян, Максим Владимиров, Иван Зющин и Александр Цакунов — получили условные сроки от 3,5 года до 5 лет.