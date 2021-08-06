Майкл Калви и другие фигуранты получили условные сроки по делу Baring Vostok

Мещанский суд Москвы 6 августа приговорил основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви к 5 годам и 6 месяцам условно по уголовному делу о растрате в банке «Восточный». Остальные фигуранты также получили условные сроки. Расследование и судебный процесс заняли два с половиной года.



Приговор зачитывался в течение двух дней. Почти целиком он был посвящён представлению позиции обвинения и представленным им документам и свидетелям. В итоге судья сказала, что показания представителей фигурантов дела не являются существенными, и что суд не усмотрел нарушений во время предварительного следствия. С суждением защиты о том, что возбуждение уголовного дела незаконно, согласиться нельзя, подчеркнула она. Суждениям Калви, Дельпаля и Абгаряна о том, что в их действии нет преступления, суд не доверяет, передаёт РБК из зала суда.