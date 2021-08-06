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Майкл Калви и другие фигуранты получили условные сроки по делу Baring Vostok

Мещанский суд Москвы 6 августа приговорил основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви к 5 годам и 6 месяцам условно по уголовному делу о растрате в банке «Восточный». Остальные фигуранты также получили условные сроки. Расследование и судебный процесс заняли два с половиной года.

Приговор зачитывался в течение двух дней. Почти целиком он был посвящён представлению позиции обвинения и представленным им документам и свидетелям. В итоге судья сказала, что показания представителей фигурантов дела не являются существенными, и что суд не усмотрел нарушений во время предварительного следствия. С суждением защиты о том, что возбуждение уголовного дела незаконно, согласиться нельзя, подчеркнула она. Суждениям Калви, Дельпаля и Абгаряна о том, что в их действии нет преступления, суд не доверяет, передаёт РБК из зала суда.

«Вина фигурантов дела в совершении полностью подтверждена, каждый совершил растрату, — Сказала судья, зачитывая приговор. — Растрата совершена в пользу иностранной компании Balakus, являющейся подконтрольной Baring Vostok». Каждый из фигурантов дела обладал полномочиями и для совершения преступления каждый использовал занимаемые должности. Деятельность ОПГ характеризовалась последовательными спланированными действиями, решил суд. Суд признал смягчающим обстоятельством для подсудимых возмещение имущественного ущерба банку "Восточный"».

СК России в феврале 2019 года возбудил уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». С заявлением о преступлении обратился Шерзод Юсупов, акционер финансовой организации и деловой партнер владельца компании «Финвижн» Артема Аветисяна. По версии следствия, Майкл Калви и другие обвиняемые похитили 2,5 млрд рублей в результате сделки по передаче 60%-ной доли в принадлежащей Калви компании International Financial Technology Group в счёт погашения долга «Первого коллекторского бюро» перед банком «Восточный». Следствие считает, что стоимость акций не превышала 600 тыс. рублей, тогда как защита настаивала на справедливой оценке в 3 млрд рублей.
Через несколько месяцев после возбуждения дела против Калви Аветисян с партнерами получили контроль над «Восточным», реализовав по решению Амурского суда опцион почти на 10% акций «Восточного». Затем банк подал два иска (на 9,8 млрд и 8,8 млрд руб.) к Майклу Калви и Baring Vostok.
За Калви в суде поручились представители бизнес-сообщества и авторитетные личности, в том числе на тот момент глава Роснано Анатолий Чубайс и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Президент России Владимир Путин, впервые комментируя дело бизнесмена, выразил надежду на справедливые решения, заверив, что будет следить за делом. Другим предпринимателям он посоветовал ориентироваться на общепризнанные мировые правила, выходящие из Библии: «Не воруй, веди себя прилично, и дело с концом».
В октябре 2020 года акционеры «Восточного» заключили мировое соглашение с Baring Vostok. Позже банк отказался от гражданского иска к основателю инвестфонда о возмещении ущерба. Суд освободил Калви из-под домашнего ареста. В марте 2021 года стало известно, что основные акционеры «Восточного» договорились продать его Совкомбанку.

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Комментарии (7)

kerkir
Слава России!
263580521
Позор на весь мир. Какие инвесторы к нам пойдут после таких решений судов? Некие люди просто опять отжали бизнес у других людей с помощью государства.
А те комментаторы, которые заявляют о том, что Калви что-то украл, либо ничего не знают об этом деле, либо засланные казачки. Ему не надо было ничего воровать, это вам не чиновник в министерстве (
263784231
Спёр бы деньги условно - получил бы реальный срок, а раз спёр реально - то получил условно. Это же Карл Маркс , диалектика , понимаешь ли, против науки не попрёшь...
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