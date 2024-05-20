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    KMZ построит 199 катеров для МЧС почти за три миллиарда

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    Холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (KMZ) построит 199 многоцелевых катеров для МЧС России. Об этом 20 мая рассказал директор холдинга Михаил Даниленко. Общая сумма заказа — 2,76 миллиарда рублей.

    По его словам, холдинг выиграл конкурс на производство и поставку катеров в рамках 4 контрактов.

    Речь идет о катерах трех типов. Это прогулочные катера ПК-500, патрульные катера РПК-640 и несколько патрульных катеров RX-1173 (быстроходные всепогодные катера с большим запасом хода).

    Катера холдинг строит на двух площадках — в Петергофе и в поселке Назия в Ленобласти.

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