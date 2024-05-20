KMZ построит 199 катеров для МЧС почти за три миллиарда

Холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (KMZ) построит 199 многоцелевых катеров для МЧС России. Об этом 20 мая рассказал директор холдинга Михаил Даниленко. Общая сумма заказа — 2,76 миллиарда рублей.
По его словам, холдинг выиграл конкурс на производство и поставку катеров в рамках 4 контрактов.
Речь идет о катерах трех типов. Это прогулочные катера ПК-500, патрульные катера РПК-640 и несколько патрульных катеров RX-1173 (быстроходные всепогодные катера с большим запасом хода).
Катера холдинг строит на двух площадках — в Петергофе и в поселке Назия в Ленобласти.