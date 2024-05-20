    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    1 м/с, вос

    763мм

    35%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.65eur98.58

    Названа дата похорон президента Ирана Эбрахима Раиси

    620
    обсудить

    Президента Эбрахима Раиси похоронят 23 мая в городе Мешхеде на северо-востоке Ирана, передает 20 мая ТАСС. Это родной город Раиси, центр паломничества шиитов. Церемония прощания с Раиси пройдет в мавзолее имама Резы.

    Напомним, вертолет Bell 212, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, разбился в воскресенье неподалеку от границы с Азербайджаном. Все пассажиры и экипаж погибли. Все, что известно об этой авиакатастрофе, — в материале «Фонтанки».

    Генштаб вооруженных сил Ирана создал комиссию по расследованию причин крушения вертолета, сообщил телеканал IRIB.

    Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу 20 мая заявил, что вертолет, в котором разбился президент Ирана Эбрахим Раиси, не подавал аварийных сигналов. Турецкие эксперты считают, что сигнальная система вертолета была выключена или что в вертолете «ее вообще не было».

    Внеочередные президентские выборы в Иране назначены на 28 июня.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Эбрахим Раиси
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close