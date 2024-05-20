Названа дата похорон президента Ирана Эбрахима Раиси

Президента Эбрахима Раиси похоронят 23 мая в городе Мешхеде на северо-востоке Ирана, передает 20 мая ТАСС. Это родной город Раиси, центр паломничества шиитов. Церемония прощания с Раиси пройдет в мавзолее имама Резы.
Напомним, вертолет Bell 212, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, разбился в воскресенье неподалеку от границы с Азербайджаном. Все пассажиры и экипаж погибли. Все, что известно об этой авиакатастрофе, — в материале «Фонтанки».
Генштаб вооруженных сил Ирана создал комиссию по расследованию причин крушения вертолета, сообщил телеканал IRIB.
Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу 20 мая заявил, что вертолет, в котором разбился президент Ирана Эбрахим Раиси, не подавал аварийных сигналов. Турецкие эксперты считают, что сигнальная система вертолета была выключена или что в вертолете «ее вообще не было».
Внеочередные президентские выборы в Иране назначены на 28 июня.