Правительство РФ приостановило запрет на экспорт бензина

Правительство России приостанавливает действие временного запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года. Об этом 20 мая официально сообщил кабмин.
На период с 1 июля по 31 августа ограничения вернутся.Постановление подписано и вступает в силу с момента опубликования.
«Решение принято с учетом насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива <...>, а также необходимости освобождения портов от объема топлива, планировавшегося к экспорту, но не вывезенного непосредственными производителями после введения ограничений», — сказано в сообщении.
Напомним, в конце февраля правительство России ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта до 31 августа. Ограничения объяснили необходимостью поддержания стабильности на топливном рынке из-за повышения спроса, связанного с весенними полевыми работами, сезоном отпусков и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов.
Запрет не распространялся на поставки по международным межправительственным соглашениям, включая соглашения с государствами — членами ЕАЭС.