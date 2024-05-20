Правительство РФ приостановило запрет на экспорт бензина

Правительство России приостанавливает действие временного запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года. Об этом 20 мая официально сообщил кабмин.

На период с 1 июля по 31 августа ограничения вернутся.Постановление подписано и вступает в силу с момента опубликования.

«Решение принято с учетом насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива <...>, а также необходимости освобождения портов от объема топлива, планировавшегося к экспорту, но не вывезенного непосредственными производителями после введения ограничений», — сказано в сообщении.

