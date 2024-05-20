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    Правительство РФ приостановило запрет на экспорт бензина

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    Правительство России приостанавливает действие временного запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года. Об этом 20 мая официально сообщил кабмин.

    На период с 1 июля по 31 августа ограничения вернутся.Постановление подписано и вступает в силу с момента опубликования.

    «Решение принято с учетом насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива <...>, а также необходимости освобождения портов от объема топлива, планировавшегося к экспорту, но не вывезенного непосредственными производителями после введения ограничений», — сказано в сообщении.

    Напомним, в конце февраля правительство России ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта до 31 августа. Ограничения объяснили необходимостью поддержания стабильности на топливном рынке из-за повышения спроса, связанного с весенними полевыми работами, сезоном отпусков и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов.

    Запрет не распространялся на поставки по международным межправительственным соглашениям, включая соглашения с государствами — членами ЕАЭС.

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    ПравительствоЗапрет на экспорт бензина
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