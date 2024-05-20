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    Архиепископ Хельсинки и всей Финляндии Лев уходит на пенсию. Причиной может быть «неприятная ситуация»

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    3 комментария

    Архиепископ Хельсинки и всей Финляндии Лев уходит на пенсию по собственному желанию. Священный Синод Православной Церкви благословил его просьбу и решил, что 76-летний Лев останется на своем посту до конца 2024 года, после чего на церковном собрании в Валааме изберут нового архиепископа. Об этом сообщает финское издание Yle.

    В то же время, по данным издания, для ухода с поста могут быть и иные причины. Сообщается, что архиепископ был «страстным поклонником карельского языка и культуры» и занимал пост президента Общества карельского языка с момента его основания. В начале мая полиция объявила, что начнет предварительное расследование деятельности Общества в связи с финансовыми нарушениями.

    Комментировать «неприятную ситуацию» с Обществом архиепископ отказался.

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    АрхиепископЛевФинляндия
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    Комментарии 3

    Что не так, Господи?!..)20 Мая 2024 в 21:27
    - Кого ты видел из Карелии?..) - Господи, лишь одного!..) - Похож он на Медведя? - Нет!..) - На что похож? - Смотри, где-то в..2012-ом году это было! - Ну-ка-ну-ка!..) - Прихожу такой, как и обычно, на работу, а Бригадир меня спрашивает - ну что, Лёха, в Акции участвовал?!..) - А ты? - Господи, мальчишка молодой, много что за 12 часов нам ещё нужно сделать, решил что, как бы на своей Волне он..) - Прикинь, сколько ты с Ним отработал и.. - Ни слова о Политике! - Да, вот именно так Карелию я себе и представляю! - Всё внутри? - А.., ведь совсем молодой мальчишка! - Что-то медведями от тебя пахнуло..) - Очень уж есть хочется..) - Лапы мыл? - А то..) - Покажи! - ))) - Совесть? - Не успел, отмываю..) - А вот ещё! - Господи, не дразни уже, пожалуйста! - Куда пойдём?..) - А.., что осилим? - Французов? - ... - Может.. - немцев? - Вот зачем ты такой - весь разложился?! - Господи, а что мешает Дружить нам с ними? - Какое-то Вечное Преодоление чего-то..) - Разве, не одни и те же мы .."пацаны"?..)
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