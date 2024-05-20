Архиепископ Хельсинки и всей Финляндии Лев уходит на пенсию. Причиной может быть «неприятная ситуация»

Архиепископ Хельсинки и всей Финляндии Лев уходит на пенсию по собственному желанию. Священный Синод Православной Церкви благословил его просьбу и решил, что 76-летний Лев останется на своем посту до конца 2024 года, после чего на церковном собрании в Валааме изберут нового архиепископа. Об этом сообщает финское издание Yle.



В то же время, по данным издания, для ухода с поста могут быть и иные причины. Сообщается, что архиепископ был «страстным поклонником карельского языка и культуры» и занимал пост президента Общества карельского языка с момента его основания. В начале мая полиция объявила, что начнет предварительное расследование деятельности Общества в связи с финансовыми нарушениями.