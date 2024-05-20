КЦ «Питер» отремонтирует один из исторических корпусов Апраксина двора

Власти Петербурга объявили о предстоящей реконструкции одного из корпусов Апраксина двора. Соответствующее соглашение с инвестором было одобрено на рабочем совещании губернатора с членами городского правительства, сообщила пресс-служба Смольного 20 мая.



Речь идет о здании на Садовой улице, д. 28–30 , корп. 37–38 . После восстановления здесь появится торговый комплекс. Фасады объекта будут проектироваться с учетом исторического архитектурного облика Апраксина двора.