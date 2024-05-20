КЦ «Питер» отремонтирует один из исторических корпусов Апраксина двора

Власти Петербурга объявили о предстоящей реконструкции одного из корпусов Апраксина двора. Соответствующее соглашение с инвестором было одобрено на рабочем совещании губернатора с членами городского правительства, сообщила пресс-служба Смольного 20 мая.
Речь идет о здании на Садовой
Название инвестора в сообщении Смольного не указывается, однако в комитете по инвестициям «Фонтанке» сообщили, что речь идет о КЦ «Питер», который является крупнейшим частным собственником Апраксина двора. Эта компания получила статус стратегического инвестора с проектом реконструкции рынка еще в
В 2022 году правительство города заключило новое соглашение с девелопером GloraX. Планировалось, что инвестор вложит в реставрацию Апраксина двора 50 миллиардов рублей, а завершить работы предполагалось к 2029 году. Однако в начале 2023 года компания призналась, что охладела к проекту. Впрочем, и договоренность носила не обязывающий характер.