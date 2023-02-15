GloraX заморозил проект по реконструкции Апраксина двора на 50 млрд рублей

Девелопер GloraX пока поставил на паузу проект по реконструкции Апраксина двора в Петербурге, соглашение о котором подписал со Смольным в ходе ПМЭФ-2022.



«Сложная схема реализации и перечисленные нюансы пока не позволяют нам принять окончательное решение о том, насколько нам интересен проект», — сообщил первый вице-президент и совладелец компании Александр Андрианов в интервью «Интерфаксу».



В июне 2022 года GloraX заключил со Смольным соглашение, по которому в реставрацию Апраксина двора планировалось вложить 50 млрд рублей, а завершить работы предполагалось к 2029 году. Но, как сообщала «Фонтанка», осенью 2022 года власти Петербурга решили сдать в аренду принадлежащие городу здания и помещения рынка по частям малому бизнесу. Тогда GloraX не комментировала будущее своего проекта.

