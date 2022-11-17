Апраксин двор сдают частями и с дисконтом. Масштабная реконструкция рынка встанет на паузу как минимум на три года

Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться





Пока городские власти ищут оптимальную форму для будущей глобальной реконструкции, содержание рассыпающихся исторических корпусов вновь решили вверить малому бизнесу. «Имущество не должно простаивать», — считают чиновники. Тем временем прежний инвестор и вовсе собрался переделать принадлежащие ему корпуса под жилье.



О том, что власти Петербурга решили вновь сдать в аренду принадлежащие городу здания и помещения Апраксина двора, 17 ноября «Фонтанке» сообщили в АО «Фонд имущества». «Имущество не должно простаивать и должно быть вовлечено в оборот до прихода глобального инвестора», — пояснил «Фонтанке» глава ведомства Станислав Гармаш.



Речь идет о 18 зданиях и 96 помещениях общей площадью более чем 50 тыс. кв. м. Большинство из них являются объектами культурного наследия сами по себе либо находятся на территории объекта «Апраксин двор с Мариинским рынком (б. Щукиным двором) — комплекс». На данный момент на торги выставлены права аренды на 29 объектов суммарной площадью более 12,5 тыс. кв. м. До конца года разыграют еще 53 лота площадью более 34 тыс. кв. м. 27 объектов нежилого фонда площадью 6,4 тыс. кв. м уже нашли новых хозяев.



Интрига в том, что еще в июне, в ходе Петербургского международного экономического форума, Смольный заключил договор с девелопером Glorax о масштабной реставрации Апраксина двора к 2029 году. Соглашение подразумевало реконструкцию зданий с сохранением исторической планировочной структуры, восстановление элементов архитектурного декора интерьеров XIX–XX веков. Объем инвестиций оценивался не менее 50 млрд рублей.

Для того чтобы передать городские помещения будущему инвестору, Смольный весь прошлый год зачищал их от прежних арендаторов — договоры не продлевались и даже прекращались. Основанием был переход прав на объекты недвижимости от принадлежащему городу АО «Апраксин двор» к городскому же ГБУ «АРИК». Впрочем, на том, чтобы забрать их у АО, настаивал ФАС.



В комитете по имуществу сообщили, что статус соглашения с Glorax остается прежним. «В настоящее время ведётся определение оптимальной организационно-правовой схемы реализации проекта», — отметили там. «Фонтанка» также обратилась за комментарием к Glorax, но на момент публикации комментария не получила.



По информации «Фонтанки», власти стали готовить Апраксин двор к сдаче по частям еще до заключения соглашений с Glorax. Во всяком случае, в марте 2022 года комитет имущественных отношений наделил Фонд имущества правом сдачи объектов в аренду на три года. Собеседники в имущественном блоке отмечают, что решение продиктовано в том числе стремлением сэкономить на расходах по содержанию объектов культурного наследия, а заодно и заработать на аренде. «В этом смысл, чтобы объекты не разваливались, чтобы их поддержали хотя бы в нынешнем виде», — отмечает один из них. Поскольку в ближайшее время инвестор к реконструкции вряд ли приступит, такое решение в «сложные времена» сочли оптимальным.



Среди лотов, которые сейчас выставлены на торги, — девять отдельно стоящих зданий. «Почти 80% объектов могут использоваться под торгово-сервисную функцию, остальные имеют офисный и складской потенциал», — отмечают в фонде.

За то время, пока здания Апраксина двора стояли без ремонта, лучше им явно не стало. На фото на странице торгов часть фасадов завешана противоаварийной зеленой сеткой, внутри некоторых помещений обвалилась штукатурка и выступила кирпичная кладка. Однако инвесторов рассчитывают завлечь выгодной ценой. «В целях скорейшего вовлечения объектов в коммерческий оборот и в качестве поддержки малого и среднего бизнеса по ряду объектов начальная цена лотов снижена на 25%», — отмечают в Фонде имущества.



Например, двухэтажное здание с мансардой площадью 1058 кв. м предлагается по начальной цене 21 млн рублей в год. Здание 846 кв. м можно арендовать за 16 млн рублей в год. То есть квадратный метр обойдется примерно 1600 рублей в месяц. Это в два раза ниже, чем в торговых галереях крупных ТЦ.



Тем временем предыдущий инвестор, с которым Смольный подписал соглашение о реконструкции Апраксина двора, а по совместительству крупнейший частный собственник зданий на территории рынка — «Концерн Питер», решил запустить свой проект его джентрификации.



Компания «Никсем», совладелец которого Николай Пономарев также является собственником «Концерна Питер», заказала историко-культурную экспертизу проекта по проведению работ в помещении 3-Н здания на Садовой улице, 28–30, корпус 15. Она опубликована на сайте КГИОП. На двух этажах предлагается разместить шесть квартир — две на втором и четыре на мансардном. При этом другие помещения в здании будут оставаться нежилыми.

«Концерн Питер» получил статус стратегического инвестора в 2018 году, пообещав вложить в реконструкцию Апраксина двора 5,1 млн рублей. Компания была готова приступить к работам после передачи ей городских помещений. Но сделать это целевым способом не позволял статус объектов культурного наследия. В итоге проект забуксовал.

Без консолидации в руках одной управляющей компании, пусть даже при наличии разных собственников, преобразование Апраксина двора в современное общественное пространство вряд ли возможно, считает Андрей Бойков, управляющий партнёр Rusland SP.



По его мнению, раздача помещений по частям вряд ли ускорит преображение. Качественные арендаторы не пойдут на торги, пока нет единой концепции. «При таком формате сложно быстро заполнить — если рядом полная разруха и ты не понимаешь, кто будет сосед», — отмечает Андрей Бойков. Бизнес может отпугнуть и перспектива потерять помещение через три года, если власти все же решат реализовывать инвестиционный проект и не продлевать договоры аренды. «Большинство объектов в плачевном состоянии. Понятно, что надо делать ремонт. За три года отбить это все будет сложно», — комментирует эксперт.

Размер предложенных городом ставок аренды, по его мнению, нельзя назвать супердисконтом, учитывая состояние помещения и зданий. «Интерес в сегодняшних реалиях будет крайне слабым», — резюмирует Андрей Бойков.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

