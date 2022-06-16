    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 12

    6 м/с, зап

    755мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd56.66eur59.12
    Бракованные детиВице-губернатор о транспортеПМЭФ 2022Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Апраксин двор отреставрируют до 2029 года. Смольный заключил соглашение с компанией Glorax

    1112
    1 комментарий

    До 2029 года Апраксин двор в Петербурге отреставрируют — пространство преобразуется, но сохранит свою торговую функцию. Работы выполнит девелопер Glorax — компания 16 июня подписала в рамках Международного экономического форума соглашение со Смольным.

    Как поясняет пресс-служба девелопера, соглашение подразумевает в том числе восстановление объектов культурного наследия «Апраксин двор с Мариинским рынком (б. Щукиным двором)». Согласованный объем работ инвестор выполнит до 2029 года: реконструкцию зданий с сохранением исторической планировочной структуры, восстановление элементов архитектурного декора интерьеров XIX-XX веков. Часть из них была утрачена или повреждена. Запланированный объем инвестиций составляет не менее 50 млрд рублей.

    Общий объем инвестиций девелопера в рамках соглашения составит около 100 млрд рублей. Наиболее масштабный проект в рамках этого соглашения — комплексное развитие территории квартала «Дальневосточный проспект — Зольная улица». Здесь девелоперу предстоит возвести 150 тысяч кв. м жилья, в том числе социального для передачи Петербургу, объекты социнфраструктуры. Объем инвестиций — 30 млрд рублей.

    Третий проект — строительство жилого комплекса «Петергоф» со школой и двумя детсадами. Общий объем инвестиций — не менее 20,1 млрд рублей.

    Ранее «Фонтанка» писала, что 16 июня на ПМЭФ Смольный заключил со строительной компанией Glorax соглашение на строительство общественно-деловой инфраструктуры города на общую сумму 73,3 млрд рублей.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    SU LUX INN
    очередной Позор! хотят лишить Простой народ дешевых вещей, к которым они привыкли!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close