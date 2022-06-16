Апраксин двор отреставрируют до 2029 года. Смольный заключил соглашение с компанией Glorax

До 2029 года Апраксин двор в Петербурге отреставрируют — пространство преобразуется, но сохранит свою торговую функцию. Работы выполнит девелопер Glorax — компания 16 июня подписала в рамках Международного экономического форума соглашение со Смольным.
Как поясняет пресс-служба девелопера, соглашение подразумевает в том числе восстановление объектов культурного наследия «Апраксин двор с Мариинским рынком (б. Щукиным двором)». Согласованный объем работ инвестор выполнит до 2029 года: реконструкцию зданий с сохранением исторической планировочной структуры, восстановление элементов архитектурного декора интерьеров XIX-XX веков. Часть из них была утрачена или повреждена. Запланированный объем инвестиций составляет не менее 50 млрд рублей.
Общий объем инвестиций девелопера в рамках соглашения составит около 100 млрд рублей. Наиболее масштабный проект в рамках этого соглашения — комплексное развитие территории квартала «Дальневосточный проспект — Зольная улица». Здесь девелоперу предстоит возвести 150 тысяч кв. м жилья, в том числе социального для передачи Петербургу, объекты социнфраструктуры. Объем инвестиций — 30 млрд рублей.
Третий проект — строительство жилого комплекса «Петергоф» со школой и двумя детсадами. Общий объем инвестиций — не менее 20,1 млрд рублей.
Ранее «Фонтанка» писала, что 16 июня на ПМЭФ Смольный заключил со строительной компанией Glorax соглашение на строительство общественно-деловой инфраструктуры города на общую сумму 73,3 млрд рублей.