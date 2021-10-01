АО «Апраксин двор» объявило о ликвидации. Арендаторов городских помещений попросили на выход

Ранее петербургское УФАС отказало в продлении договора доверительного управления АО «Апраксин двор». Тогда КИО решил закрепить их за своим подведомственным учреждением — Агентством по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга (АРИК). На тот момент у АО «Апраксин двор» было заключено 66 договоров на сдачу 20 тыс. кв. м. Летом арендаторы получили уведомления о прекращении договоров, но собеседники «Фонтанки» в имущественном блоке не исключали , что предприниматели смогут перезаключить их с новым оператором в лице АРИК.

На 1 октября помещения Апраксина двора все еще находятся в стадии передачи, уточнили в АРИК. Как пояснили в КИО, АО «Апраксин двор» получило уведомление об отказе от договора доверительного управления 12 июля. В трехмесячный срок, то есть до 12 октября, оно должно освободить объекты и передать их комитету по актам приёма-передачи. «Договоры аренды, заключённые обществом, прекращают своё действие при прекращении действия договора», — отметили в КИО. С момента получения уведомления АО «Апраксин двор» инициирована процедура высвобождения объектов, добавили в ведомстве.



При этом значительная часть помещений «Апраксина двора» находится в частной собственности. Крупнейший из владельцев — КЦ «Питер» (61 тыс. кв. м). Компания в 2018 году получила статус стратегического инвестора, пообещав вложить в реконструкцию части зданий 5,1 млрд рублей. Но она так и не получила объекты и к работе не приступила.

