«Имущество не должно простаивать». Апраксин двор сдадут в аренду по частям в ожидании глобального инвестора

Принадлежащие городу помещения Апраксина двора сдадут в аренду по частям, пока городские власти ищут глобального инвестора. Как следует из данных сайта Фонда имущества, который организует торги, на 17 ноября выставлено 29 объектов суммарной площадью более
Ранее в ходе ПМЭФ-2022 Смольный заключил договор с девелопером Glorax о реставрации к 2029 году Апраксина двора. Соглашение подразумевало реконструкцию зданий с сохранением исторической планировочной структуры, восстановление элементов архитектурного декора интерьеров XIX-XX веков. Объем инвестиций оценивался в сумму не менее 50 млрд рублей. Однако, по информации «Фонтанки», на данный момент реализация этого проекта приостановлена.
По данным ведомства, на территории Апраксина двора уже сдано в аренду 27 объектов нежилого фонда площадью
Среди лотов, которые сейчас выставлены на торги, — девять отдельно стоящих зданий. «Почти