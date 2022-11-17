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    «Имущество не должно простаивать». Апраксин двор сдадут в аренду по частям в ожидании глобального инвестора

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    Принадлежащие городу помещения Апраксина двора сдадут в аренду по частям, пока городские власти ищут глобального инвестора. Как следует из данных сайта Фонда имущества, который организует торги, на 17 ноября выставлено 29 объектов суммарной площадью более 12,5 тыс. кв. м. До конца года объявят торги еще 53 лота площадью более 34 тыс. кв. м. «Имущество не должно простаивать и должно быть вовлечено в оборот до прихода глобального инвестора», — пояснил «Фонтанке» глава Фонда имущества Станислав Гармаш.

    Ранее в ходе ПМЭФ-2022 Смольный заключил договор с девелопером Glorax о реставрации к 2029 году Апраксина двора. Соглашение подразумевало реконструкцию зданий с сохранением исторической планировочной структуры, восстановление элементов архитектурного декора интерьеров XIX-XX веков. Объем инвестиций оценивался в сумму не менее 50 млрд рублей. Однако, по информации «Фонтанки», на данный момент реализация этого проекта приостановлена.

    По данным ведомства, на территории Апраксина двора уже сдано в аренду 27 объектов нежилого фонда площадью 6,4 тыс. кв. м.

    Среди лотов, которые сейчас выставлены на торги, — девять отдельно стоящих зданий. «Почти 80 % объектов могут использоваться под торгово-сервисную функцию, остальные имеют офисный и складской потенциал», — отмечают в Фонде имущества. Среди лотов, которые готовятся к торгам, и отдельно стоящие здания площадью от 10 до 4000 кв. м. «В целях скорейшего вовлечения объектов в коммерческий оборот и в качестве поддержки малого и среднего бизнеса по ряду объектов начальная цена лотов снижена на 25 %», — отмечают в Фонде.

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