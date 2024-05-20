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    Ягуар Ричард из Ленинградского зоопарка показал открывашку для черепах

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    4 комментария

    Один из самых популярных обитателей Ленинградского зоопарка — черный ягуар Ричард — продемонстрировал на камеру обаятельную «улыбку» и одновременно смертельное оружие. Видео 20 мая опубликовано в официальном тг-канале зверинца.

    «Ягуары — обладатели одних из самых мощных челюстей среди кошачьих. Они способны прогрызть даже черепаший панцирь. Неудивительно, что в Южной Америке их опасаются почти все животные и стараются не пересекаться с этим умелым охотником», — сказано в сообщении.

    Ленинградский зоопарк

    Напомним, ранее Ленинградский зоопарк объявил, что ищет опекунов для змей. Парагвайская анаконда и ее сородичи ждут тех, кто о них позаботится.

    Как сказано на сайте зоопарка, программа «Опека животных» — это договоры добровольного пожертвования в пользу конкретного питомца. «Опекуном» может стать как юридическое, так и физическое лицо. На вольере опекаемого установят информационную табличку, «опекуну» выдадут сертификат и билет, позволяющий в удобное время навещать «опекаемого».

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    Комментарии 4

    26109908120 Мая 2024 в 19:49
    Красавчик!
    +0−0
    Панкихой20 Мая 2024 в 18:49
    Кыса.
    +0−0
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