Ягуар Ричард из Ленинградского зоопарка показал открывашку для черепах

Один из самых популярных обитателей Ленинградского зоопарка — черный ягуар Ричард — продемонстрировал на камеру обаятельную «улыбку» и одновременно смертельное оружие. Видео 20 мая опубликовано в официальном тг-канале зверинца.
«Ягуары — обладатели одних из самых мощных челюстей среди кошачьих. Они способны прогрызть даже черепаший панцирь. Неудивительно, что в Южной Америке их опасаются почти все животные и стараются не пересекаться с этим умелым охотником», — сказано в сообщении.
Напомним, ранее Ленинградский зоопарк объявил, что ищет опекунов для змей. Парагвайская анаконда и ее сородичи ждут тех, кто о них позаботится.
Как сказано на сайте зоопарка, программа «Опека животных» — это договоры добровольного пожертвования в пользу конкретного питомца. «Опекуном» может стать как юридическое, так и физическое лицо. На вольере опекаемого установят информационную табличку, «опекуну» выдадут сертификат и билет, позволяющий в удобное время навещать «опекаемого».