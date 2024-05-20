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    МИД России просит граждан не ездить в Афганистан

    1992
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    Министерство иностранных дел РФ просит граждан страны воздержаться от поездок в Афганистан. Об этом 20 мая сообщает официальный сайт ведомства.

    Предупреждение выпущено «на фоне сохраняющейся крайне сложной ситуации с безопасностью». Формальным поводом стало сообщение о нападении на группу иностранных туристов. Россиян среди них не было.

    «По имеющимся данным, 17 мая в результате обстрела неустановленными лицами на рынке в г. Бамиан погибли три человека (граждане Испании), еще четверо иностранцев (граждане Австралии, Испании, Литвы, Норвегии) получили тяжелые ранения», — сказано в сообщении дипломатического ведомства.

    МИД России настоятельно рекомендует гражданам России воздерживаться от посещения Афганистана «с личными, в том числе туристическими, целями».

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