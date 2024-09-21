Лука Сафронов — о напавшем на него таксисте: «Я прошу его не приходить на выставку в Петропавловскую крепость»

Пианист Лука Сафронов отыграл часовой концерт в Петропавловской крепости превозмогая боль. Этим утром на музыканта, сына известного художника Никаса Сафронова, напал таксист и повредил ему руку. Однако Лука принял решение во что бы то ни стало не подводить людей, которые ждали его выступления. О том, чего это ему стоило, он рассказал «Фонтанке».



— После утреннего нападения с каким настроением вы шли на концерт?



— С настроением радостным. На улицу я вышел в состоянии легкого коматоза, в растерянности. Даже не то, что он на меня напал, но сам факт того, что весь нервный срыв, перенапряжение и все остальное. И вот остановился молодой парень, мигрант из Средней Азии, на очень дешевом Volkswagen Polo и предложил подвезти. Я пытался с ним рассчитаться, но он отказался. Сказал: «Я увидел, какой-то вот ты, брат, растерянный». И это настолько меня впечатлило! Светлый, добрый парень.



Источник: предоставлено Фонтанке







– Были мысли отказаться от выступления?



– Конечно, я переживал, что не смогу показать то, ради чего петербуржцы ко мне хорошо относятся. Концерт - это нагрузка, как у любого спортсмена. Это мелкая моторика, сцена, ты не можешь играть медленное произведение или играть только левой рукой. Спортсмен из-за травмы может не выйти на соревнования. А я не мог: этот концерт был не за деньги, это было за нашу культуру, за Рахманинова, за Петропавловскую крепость, за Петербург, за те ценности, которые мы должны показывать, за людей, которые пришли на творческую встречу. Люди стояли очередь на улице. Мои афиши везде. Дедушка, 97 лет, пришел, Орнелла Мути приезжала, чтобы увидеть выставку, ее носили на руках. Отец сказал: можешь поддержать, сыграть концерт? Кто я такой, чтобы не сделать этого? И я, превозмогая боль, пошел и дал часовой концерт.

Источник: предоставлено Фонтанке

– Тяжело было играть?



– На последних произведениях я уже изнемогал от усталости и боли. Но когда ты давно занимаешься спортом, ты привык падать, подниматься, с переломами рук, ног. Ты идешь и доигрываешь свою программу. Это просто своя обязанность. Умри, но сделай. В результате после концерта рука разболелась очень сильно. Выяснилось, что около гостиницы, где я живу, есть травмпункт. Пошел к травматологу, чтобы понять, что пить, как лечить. Врач сказал, что во время концерта гематома наросла. Он объяснял, что мышцы работают, сухожилия связаны. От нагрузки начался отек. Поэтому теперь он огромный. Сейчас гораздо больнее. Я бы не пошёл к врачу, если бы мне не было предельно больно.

Источник: предоставлено Фонтанке

– После того, как все узнали про инцидент, таксист не пытался с вами связаться, как-то извиниться, может быть?



– Вы знаете, нет. Но я не пойду в полицию. Да, бывают в жизни негодяи, подлецы и подонки. Бывают хамы. Но вот эта любовь, которую мне дарил Петербург… Женщины с палочками, огромное количество людей добросердечных, которые подходили, фотографировали, благодарили. Это невероятные эмоции, боль до свадьбы заживет.



– Почему вы не хотите в полицию идти?



– А зачем? Чтобы что сделать? Я ему всё сказал. Петербург не прощает ошибок. Это место, где ты один раз можешь допустить ошибку. Это будет твой последний раз. Он явно не местный, он человек, который плохо знает город. Он не знает, что в том месте парадные открыты с утра (утренний конфликт разгорелся из-за того, что таксист не хотел подъезжать к закрытой парадной - прим. ред). Петербуржцы это знают, а он это знал, и, следовательно, приезжий. А если приезжий, значит, ну, что делать? Ничего, его перевоспитает город.



– Со страниц нашего издания вы бы хотели еще что-нибудь добавить, обратиться к этому человеку?



– Я прошу его не приходить на выставку в Петропавловскую крепость, не смотреть уникальные современнейшие технологии мира сети и дополненной реальности. Не смотреть на огромные, восьмиметровые живые полотна, никогда туда не заходить. Я лично, если найду фотографию этого человека, попрошу отца, чтобы он запретил пускать, потому что такие люди не должны наслаждаться тем, что сделано с любовью для Петербурга и людей, которые тут живут. Я очень счастлив, что у меня была возможность сегодня сыграть концерт в рамках выставки народного художника Никаса Сафронова. И я очень счастлив, что доброта и сила духа, она преодолевает любые невзгоды.

