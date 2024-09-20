«Меня всего трясет». Таксист из принципа вышвырнул сына Никаса Сафронова Луку из «Майбаха» в Петербурге

Сын известного художника Никаса Сафронова Лука стал участником утреннего конфликта в Петербурге. Водитель элитного такси из принципа отказался везти музыканта по указанному адресу, а после и вовсе буквально заставил покинуть салон. Об этом в беседе с «Фонтанкой» 20 сентября рассказал сам Лука.



Ранним утром в пятницу музыкант вызвал машину, чтобы доехать до отеля, откуда вечером планировал выезжать на выставку отца. Но ожидание спокойной поездки оказалось прервано. «Ужасное событие произошло несколько часов назад, я не знаю, как быть, — сообщил «Фонтанке» Лука. — Я сегодня должен был играть на выставке Никаса Сафронова, моего отца, в Петропавловской крепости. Я ему пообещал сделать подарок и сыграть на концерте. <…> И теперь оказывается все под вопросом, потому что у меня болит рука».