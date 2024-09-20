«Меня всего трясет». Таксист из принципа вышвырнул сына Никаса Сафронова Луку из «Майбаха» в Петербурге

Сын известного художника Никаса Сафронова Лука стал участником утреннего конфликта в Петербурге. Водитель элитного такси из принципа отказался везти музыканта по указанному адресу, а после и вовсе буквально заставил покинуть салон. Об этом в беседе с «Фонтанкой» 20 сентября рассказал сам Лука.
Ранним утром в пятницу музыкант вызвал машину, чтобы доехать до отеля, откуда вечером планировал выезжать на выставку отца. Но ожидание спокойной поездки оказалось прервано. «Ужасное событие произошло несколько часов назад, я не знаю, как быть, — сообщил «Фонтанке» Лука. — Я сегодня должен был играть на выставке Никаса Сафронова, моего отца, в Петропавловской крепости. Я ему пообещал сделать подарок и сыграть на концерте. <…> И теперь оказывается все под вопросом, потому что у меня болит рука».
предоставлено «Фонтанке»
Со слов музыканта, все началось с «логичного замечания» водителю «Майбаха», который далее пошел на принцип. Последний якобы не подъехал к отмеченной на карте точке, где расположен заезд во двор, но начал доказывать обратное. «Мы сейчас посмотрим. Если там нет заезда во двор, вы перезакажете автомобиль», — заявил водитель.
Судя по предоставленному «Фонтанке» видео, таксист вернулся на место отправления, где Лука указал на тот самый заезд: «Вот видите — ворота, сюда можно завернуть. Я оказался прав. Давайте на этом закончим, а вы меня довезете».
В ответ водитель заявил, что в момент его прибытия ворота были закрыты, и настойчиво просил пассажира покинуть машину, а после решил ускорить процесс, потянув его за руку.
«Я говорю: пожалуйста, довезите меня. Я вас очень прошу, — рассказывает Лука. — Я был с ним крайне вежлив и спокоен. Вот. И он начал пытаться мне что-то доказать. <…> Меня всего трясет. Рука действительно очень сильно болит, и я пока не знаю, что делать. Cейчас поеду в травмпункт к врачу».