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Город Суд подтвердил действие охранного обязательства Конюшенного ведомства, которое пытался оспорить род Строгановых

Суд подтвердил действие охранного обязательства Конюшенного ведомства, которое пытался оспорить род Строгановых

2 063
2 комментария

Третий кассационный суд общей юрисдикции отказал представителю рода Строгановых в оспаривании охранного обязательства Конюшенного ведомства, сообщил его телеграм-канал 20 сентября.

«Вынесенное судебное решение подтверждает необходимость и правомерность охраны уникального памятника архитектуры XVIII–XIX веков, являющегося значимой частью исторического облика Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

В 2022 году конкурс на право аренды здания Конюшенного ведомства по программе «рубль за метр» выиграло московское ООО «Бахчасарай» (недавно компания была переименована в ООО «Ведомство». — Прим. ред.), которое связывают с миллиардером Годом Нисановым. Но к работам оно так и не приступило. Одной из причин были многочисленные судебные разбирательства, в которых другие претенденты на памятник оспаривали итоги конкурса.

Как ранее сообщала «Фонтанка», в ноябре 2023 года Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск представителя рода Строгановых в России Виктора Желтова, который просил признать недействительным охранное обязательство КГИОП по Конюшенному ведомству. Однако Второй апелляционный суд общей юрисдикции, рассмотрев жалобы КГИОП, комитета имущественных отношений и ООО «Бахчасарай», отменил это решение, рассудив, что документ не нарушает права истца, поскольку тот не является собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия. Виктор Желтов обратился в кассацию, считая, что все равно имеет право оспорить нормативный акт.

Третий кассационный суд нарушений применения материального или процессуального права судом апелляционной инстанции не установил, оставив обжалуемый судебный акт без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения.

По условиям договора, заключённого в 2022 году, «Бахчасарай» должен был к лету 2024 года завершить проектирование реставрационных работ Конюшенного ведомства. Сейчас компания через суд пытается продлить срок договора аренды.

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Комментарии
2
282013463
21 минута
Теперь род Строгановых может оспорить права на бефстроганы.
275640356
38 минут
Судя по заголовку, некое Конюшенное ведомство дало кому-то охранное обязательство.
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