Суд подтвердил действие охранного обязательства Конюшенного ведомства, которое пытался оспорить род Строгановых

В 2022 году конкурс на право аренды здания Конюшенного ведомства по программе «рубль за метр» выиграло московское ООО «Бахчасарай» (недавно компания была переименована в ООО «Ведомство» . — Прим. ред.), которое связывают с миллиардером Годом Нисановым. Но к работам оно так и не приступило. Одной из причин были многочисленные судебные разбирательства, в которых другие претенденты на памятник оспаривали итоги конкурса.

Как ранее сообщала «Фонтанка», в ноябре 2023 года Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск представителя рода Строгановых в России Виктора Желтова, который просил признать недействительным охранное обязательство КГИОП по Конюшенному ведомству. Однако Второй апелляционный суд общей юрисдикции, рассмотрев жалобы КГИОП, комитета имущественных отношений и ООО «Бахчасарай», отменил это решение, рассудив, что документ не нарушает права истца, поскольку тот не является собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия. Виктор Желтов обратился в кассацию, считая, что все равно имеет право оспорить нормативный акт.