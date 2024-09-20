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Происшествия Куда уходят поезда? Полиция Петербурга раскрыла масштабную утечку из РЖД

Куда уходят поезда? Полиция Петербурга раскрыла масштабную утечку из РЖД

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8 комментариев

Оперативники управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) раскрыли схему утечки данных из РЖД. По версии следствия, организованная преступная группа, состоящая как минимум из 13 человек, подключалась к ресурсам РЖД, контролировавшим передвижение поездов по всей России, в том числе по новым территориям. Охраняемые законом данные переносились на подконтрольные серверы.

Как стало известно «Фонтанке», среди членов так называемой ОПГ были как действующие сотрудники РЖД, так и бывшие. Они якобы несанкционированно подключились к терминалу Информационно-вычислительного центра РЖД и в режиме реального времени направляли всю информацию о перевозках на подконтрольные серверы.

Для того, чтобы выдать свою деятельность за легальную, подозреваемые заключали договоры с участниками грузоперевозочного процесса через подконтрольное юрлицо. Таким образом, информация, к которой могут иметь доступ лишь РЖД, передавалась третьим лицам. Говоря простыми словами, посторонние люди в режиме реального времени могли узнать, что катится по железным дорогам РФ, в том числе в ЛНР, ДНР и Запорожскую область, какие грузы военного назначения перемещают в зону боевых действий.

Более того, оперативникам удалось установить, что в список пользователей, которым предоставляется информация, входят абоненты с польскими, израильскими, финскими и эстонскими ip-адресами.

Силовики задержали 12 человек, провели порядка 20 обысков. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 272 УК РФ. Восьми фигурантам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, четверо задержаны на основании статьи 91 УПК РФ», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Комментарии
8
VKuser174198221
12 минут
......прошло два с половиной года СВО и тут компетентным товарищам открылось то, о чем знает мало-мальский логист из любой компании занимающейся железнодорожными перевозками.....Это позор какой-то.....
VKuser6922942
2 минуты
Это примерно как операторша банка или сотового оператора слила клиентскую базу? Эдак за стотычяч рублей?! Ну, а тут в польшу за миллион руб сливали данные- сколько и какого оружия, куда уехало, сколько личного состава уехало туда. А может и сколько груза 200 оттуда! Секретарша у компа с данными тоже кушать хочет. Тем более что из данных каши не сваришь! А за миллион можно и шопинг в дубай скатать! В органах не знали про соотношение денег и патриотизма в стране? на которую работают?
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