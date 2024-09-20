Куда уходят поезда? Полиция Петербурга раскрыла масштабную утечку из РЖД

Оперативники управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) раскрыли схему утечки данных из РЖД. По версии следствия, организованная преступная группа, состоящая как минимум из 13 человек, подключалась к ресурсам РЖД, контролировавшим передвижение поездов по всей России, в том числе по новым территориям. Охраняемые законом данные переносились на подконтрольные серверы.

Как стало известно «Фонтанке», среди членов так называемой ОПГ были как действующие сотрудники РЖД, так и бывшие. Они якобы несанкционированно подключились к терминалу Информационно-вычислительного центра РЖД и в режиме реального времени направляли всю информацию о перевозках на подконтрольные серверы.

Для того, чтобы выдать свою деятельность за легальную, подозреваемые заключали договоры с участниками грузоперевозочного процесса через подконтрольное юрлицо. Таким образом, информация, к которой могут иметь доступ лишь РЖД, передавалась третьим лицам. Говоря простыми словами, посторонние люди в режиме реального времени могли узнать, что катится по железным дорогам РФ, в том числе в ЛНР, ДНР и Запорожскую область, какие грузы военного назначения перемещают в зону боевых действий.

