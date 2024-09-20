Куда уходят поезда? Полиция Петербурга раскрыла масштабную утечку из РЖД

Оперативники управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) раскрыли схему утечки данных из РЖД. По версии следствия, организованная преступная группа, состоящая как минимум из 13 человек, подключалась к ресурсам РЖД, контролировавшим передвижение поездов по всей России, в том числе по новым территориям. Охраняемые законом данные переносились на подконтрольные серверы.
Как стало известно «Фонтанке», среди членов так называемой ОПГ были как действующие сотрудники РЖД, так и бывшие. Они якобы несанкционированно подключились к терминалу Информационно-вычислительного центра РЖД и в режиме реального времени направляли всю информацию о перевозках на подконтрольные серверы.
Для того, чтобы выдать свою деятельность за легальную, подозреваемые заключали договоры с участниками грузоперевозочного процесса через подконтрольное юрлицо. Таким образом, информация, к которой могут иметь доступ лишь РЖД, передавалась третьим лицам. Говоря простыми словами, посторонние люди в режиме реального времени могли узнать, что катится по железным дорогам РФ, в том числе в ЛНР, ДНР и Запорожскую область, какие грузы военного назначения перемещают в зону боевых действий.
Более того, оперативникам удалось установить, что в список пользователей, которым предоставляется информация, входят абоненты с польскими, израильскими, финскими и эстонскими ip-адресами.
Силовики задержали 12 человек, провели порядка 20 обысков. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 272 УК РФ. Восьми фигурантам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, четверо задержаны на основании статьи 91 УПК РФ», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Бойцы киберфронта ежедневно ведут работу с кибержуликами. Что проверить в телефоне ребенка, как не попасться на удочку мошенников и другую полезную информацию вы найдете в телеграм-канале «Ленинградский кибер-страж».
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.