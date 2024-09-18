Сколько часов нужно спать в зависимости от возраста? Выводы ученых вас удивят

ложиться в одно и то же время;

за час до сна не смотреть телевизор, не включать компьютер и не использовать смартфон;

ужин должен завершиться минимум за час до сна, но лучше сделать двухчасовой перерыв после последнего приема пищи;

перед сном выпить стакан кефира — он полезен и способен ускорять процесс засыпания;

отправиться на прогулку за час до времени отхода ко сну;

не употреблять алкоголь перед сном, так как мешает заснуть, страдает в этом случае и качество сна;