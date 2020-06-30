«Ограничения снимаются постепенно». В финском минтрансе рассказали о подготовке запуска «Аллегро»

«Министр транспорта и связи Финляндии Тимо Харакка и министр транспорта России Евгений Дитрих провели телефонный разговор. <....>Министры обсудили поезда «Аллегро» и «Толстой», а также координацию действий по охране здоровья при возобновлении сообщения между Финляндией и Россией», — рассказала 30 июня «Фонтанке» директор по коммуникациям министерства Сусанна Нииниваара.

В министерстве транспорта и коммуникаций Финляндии подтвердили, что переговоры о восстановлении железнодорожного сообщения с Россией уже ведутся.

По ее словам, финская сторона не может назвать точные сроки принятия решений, однако власти республики объявят о них, как только смогут. «В Финляндии правительство снимает ограничения на поездки постепенно и под контролем», — заверили в минтрансе Суоми.

«Аллегро» и «Толстой» давно не ходят. Конечно, граждане обеих стран надеются, что движение будет восстановлено», — отметила Нииниваара.

Накануне министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих рассказал о разговоре с финским коллегой. По его словам, международное пассажирское железнодорожное сообщение будет восстановлено уже «в этом году».

Курсирующие между Хельсинки и Петербургом поезда «Аллегро» были остановлены из-за пандемии еще в марте. Финские власти продлили ограничения для российских туристов до 14 июля, а глава МВД Суоми заверила, что поездки в соседнюю страну разрешат одними из последних.