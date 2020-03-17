«Аллегро» превратился в адажио. Скоростные поезда отменили из-за коронавируса
Курсирующие между Финляндией и Россией поезда прекратят движение из-за запрета на въезд в РФ иностранных граждан.
«Поезда Allegro, сообщением Хельсинки — Санкт-Петербург, будут курсировать до среды, 18.03.2020, до последнего запланированного отъезда из Хельсинки в Санкт-Петербург в 19:00 и Санкт-Петербурга в Хельсинки в 20:30», — говорится 17 марта в заявлении финской железнодорожной компании VR.
Финская сторона указывает, что последние рейсы будут организованы таким образом, чтобы «обеспечить возвращение финских и российских пассажиров в их родные страны».
Железнодорожники обещают вернуть деньги за отмененные поезда.
Напомним, что накануне правительство РФ приняло решение ограничить въезд в страну с 18 марта до 1 мая из-за пандемии коронавируса.
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