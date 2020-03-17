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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 11:17
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«Аллегро» превратился в адажио. Скоростные поезда отменили из-за коронавируса

Курсирующие между Финляндией и Россией поезда прекратят движение из-за запрета на въезд в РФ иностранных граждан.

«Поезда Allegro, сообщением Хельсинки — Санкт-Петербург, будут курсировать до среды, 18.03.2020, до последнего запланированного отъезда из Хельсинки в Санкт-Петербург в 19:00 и Санкт-Петербурга в Хельсинки в 20:30», — говорится 17 марта в заявлении финской железнодорожной компании VR.

Финская сторона указывает, что последние рейсы будут организованы таким образом, чтобы «обеспечить возвращение финских и российских пассажиров в их родные страны».

Железнодорожники обещают вернуть деньги за отмененные поезда.

Напомним, что накануне правительство РФ приняло решение ограничить въезд в страну с 18 марта до 1 мая из-за пандемии коронавируса.

«Фонтанка» следит за всеми событиями, связанными с коронавирусом, в онлайн-трансляции.

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Комментарии (2)

Анна Гаврилова
Ураааа!!!!!! Наконец то. Достали эти никому не нужные вопящие электрички. лучше бы пустили их как электрички до выборга и обратно
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