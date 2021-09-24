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Финские железные дороги: План запуска «Аллегро» уже есть, но решение за властями

Финская железнодорожная компания VR рассказала «Фонтанке», что готова запустить курсирующий между Хельсинки и Петербургом «Аллегро».

«Мы запустим движение поезда [«Аллегро»], как только финские власти откроют границу. План запуска существует, и он разработан совместно с РЖД», — заявил 24 сентября пресс-секретарь VR Тату Туоминен.

Он напомнил, что пограничная станция Вайниккала по-прежнему закрыта для пассажирских перевозок.

В министерстве транспорта и коммуникаций Финляндии «Фонтанке» также подтвердили, что ведут переговоры с российской стороной о восстановлении железнодорожного сообщения. При этом правительство Суоми оставило в силе все ограничения на границе до конца года.

Ранее планировалось запустить высокоскоростной поезд к чемпионату Европы по футболу. «Аллегро» даже заметили на Финляндском вокзале. Однако планам не дано было сбыться.

Курсирующие между Хельсинки и Петербургом «Аллегро» отменили в середине марта 2020-го из-за коронавируса.

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