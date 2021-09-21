На границе с Финляндией не стоит ждать изменений до конца года. На решение повлиял и Петербург

«Правительство сохранило ограничения на въезд в страну до конца года», — сообщает 21 сентября YLE.

Министр по делам семьи и базовых социальных услуг Криста Киуру заявила, что посещение страны без тестов несет большой риск новой волны пандемии. Она напомнила, как финские болельщики, часть которых не протестировали, привезли из Санкт-Петербурга COVID-19.



При этом против такого решения выступил глава ведомства социального обеспечения и здравоохранения Мика Салминен. По его словам, вирус не будет быстро распространяться, если добиться определенного уровня вакцинации.

