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На границе с Финляндией не стоит ждать изменений до конца года. На решение повлиял и Петербург

Власти Финляндии решили сохранить коронавирусные ограничения на границе до конца года.

«Правительство сохранило ограничения на въезд в страну до конца года», — сообщает 21 сентября YLE.

Министр по делам семьи и базовых социальных услуг Криста Киуру заявила, что посещение страны без тестов несет большой риск новой волны пандемии. Она напомнила, как финские болельщики, часть которых не протестировали, привезли из Санкт-Петербурга COVID-19.

При этом против такого решения выступил глава ведомства социального обеспечения и здравоохранения Мика Салминен. По его словам, вирус не будет быстро распространяться, если добиться определенного уровня вакцинации.

В сентябре Суоми в очередной раз продлила ограничения и на российско-финской границе.От приезжающих в Финляндию по-прежнему будут требовать отрицательный тест на коронавирус или сертификат о вакцинации, признанными в ЕС препаратами.

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Комментарии (6)

Алик-1
Если пару лет назад я ещё волновался о финском шенгене, то сегодня он мне безразличен. Полагаю, что набеги в «Финку» за икрой, рыбой и покрышками ушли в прошлое. Ещё теплится надежда на отдых у финского озера, но и это такими темпами завянет.
lidon71
Почему все только про Финляндию пишут? а то, что Россия не выпускает все молчат😳Нельзя посетить друзей(дружим почти 40 лет) 😳есть виза, приглашение, прививка, тест и. т. д. "Торфяновка" не выпустила🙈
SERGEY111
Когда то наверное все начнут открывать границы и финны будут последние кто это сделает .
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