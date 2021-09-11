На финской границе россиян тестируют на COVID-19. «Фонтанка» узнала процент положительных результатов

«Около 1,5 % тестов в настоящее время оказываются положительными», — рассказала главный врач приграничного региона Кюменлааксо Мария-Лииса Мянтюмаа, которая отвечает за тестирование на пункте пропуска «Ваалимаа» («Торфяновка»).
По ее словам, на въезде в Суоми тестирование охватывает пассажирские перевозки и индивидуальные поездки, поэтому, например, водители грузового транспорта не проходят осмотр. Также от тестов освобождаются прошедшие вакцинацию признанными в ЕС препаратами. Отдельной разбивки по гражданству тестируемых финны не делают, однако самая большая доля — это все-таки россияне, так как на них приходится большинство поездок, а граждане Суоми часто уже имеют сертификат о вакцинации.
На «Ваалимаа» с июня по август зафиксировали 32 тысячи въезжающих в Суоми, из них 65 процентов сдали тест. Мянтюмаа добавила, что в самые загруженные месяцы у них бывает около 3 000 пассажиров в неделю.
На пункте пропуска «Нуйямаа» («Брусничное»), за тестирование на котором отвечает больничный округ Южной Карелии, процент положительных оказался даже ниже. Самая большая доля заболевших была в июне, когда из 4 700 въезжающих около 60 оказались зараженными COVID-19 (почти 1,3 %). Затем в июле число тестирований нарастили до 7 000, однако количество выявленных заболевших осталось на уровне 60. В последний месяц лета тестов сделали 7 500, а из них только 30 были положительными.
Эпидемиолог Антон Барчук из Европейского университета в Санкт-Петербурге, который сам проходил через процедуру тестирования на границе Суоми, не считает выборку информативной с точки зрения выводов. Он напомнил, что цель тестирования — это недопущение завоза COVID-19 в Суоми.
«Люди, которые приезжают в Финляндию из России, — это чаще всего те, у кого есть вид на жительство. Люди больные вряд ли поедут. Также чаще всего встречаются вакцинированные «Спутником V», — рассказал Барчук.
Эпидемиолог также напомнил, что ковидную статистику на границе в июне подпортили и финские болельщики, возвращающиеся из Петербурга.
Тем не менее процент положительных тестов на финской границе может примерно указывать на количество бессимптомных инфицированных в группе.
Тестирование на коронавирус на въезде в Суоми до 18 марта было добровольным, однако затем финские власти сделали его обязательным, но бесплатным. Это почти совпало с оживлением на российско-финской границе, когда финны разрешили приезжать владельцам дач и родственникам граждан Суоми. За июнь, июль и август границу пересекли 210 677 россиян, уточнили «Фонтанке» в пограничной службе соседней страны.
Граждане РФ жаловались на болезненные тесты, которые проводят финны. У властей Суоми к россиянам свои претензии — они могут указывать неверные сведения. Дело в том, что при пересечении границы и тестировании человек должен оставить телефон и адрес, а также быть на карантине до получения результатов.
«Всегда есть небольшое количество желающих обойти правила. В отдельных случаях предоставлялись ложные контактные данные, из-за чего с людьми не могли связаться», — заметила Мянтюмаа.
Кархула дополнила коллегу. По ее словам, каждую неделю бывают ситуации, когда приходится объяснять необходимость тестирования и даже звать на помощь сотрудников погранслужбы.