На финской границе россиян тестируют на COVID-19. «Фонтанка» узнала процент положительных результатов

По ее словам, на въезде в Суоми тестирование охватывает пассажирские перевозки и индивидуальные поездки, поэтому, например, водители грузового транспорта не проходят осмотр. Также от тестов освобождаются прошедшие вакцинацию признанными в ЕС препаратами. Отдельной разбивки по гражданству тестируемых финны не делают, однако самая большая доля — это все-таки россияне, так как на них приходится большинство поездок, а граждане Суоми часто уже имеют сертификат о вакцинации.

«Около 1,5 % тестов в настоящее время оказываются положительными», — рассказала главный врач приграничного региона Кюменлааксо Мария-Лииса Мянтюмаа, которая отвечает за тестирование на пункте пропуска «Ваалимаа» («Торфяновка»).

На «Ваалимаа» с июня по август зафиксировали 32 тысячи въезжающих в Суоми, из них 65 процентов сдали тест. Мянтюмаа добавила, что в самые загруженные месяцы у них бывает около 3 000 пассажиров в неделю.

На пункте пропуска «Нуйямаа» («Брусничное»), за тестирование на котором отвечает больничный округ Южной Карелии, процент положительных оказался даже ниже. Самая большая доля заболевших была в июне, когда из 4 700 въезжающих около 60 оказались зараженными COVID-19 (почти 1,3 %). Затем в июле число тестирований нарастили до 7 000, однако количество выявленных заболевших осталось на уровне 60. В последний месяц лета тестов сделали 7 500, а из них только 30 были положительными.

Эпидемиолог Антон Барчук из Европейского университета в Санкт-Петербурге, который сам проходил через процедуру тестирования на границе Суоми, не считает выборку информативной с точки зрения выводов. Он напомнил, что цель тестирования — это недопущение завоза COVID-19 в Суоми.

«Люди, которые приезжают в Финляндию из России, — это чаще всего те, у кого есть вид на жительство. Люди больные вряд ли поедут. Также чаще всего встречаются вакцинированные «Спутником V», — рассказал Барчук.