Россияне жалуются на болезненные ПЦР-тесты на финской границе и оставляют неверные контактные данные

Приезжающие в Финляндию россияне посетовали на болезненную процедуру проверки на коронавирус на границе. У финских властей к ним свои претензии — неверные личные данные.



Россияне, которым власти Суоми разрешили въезд в страну, жалуются на «неприятную процедуру прохождения коронатеста на финской границе». Об этом 30 июля сообщает Yle.

Врач-инфекционист региона Кюменлааксо Ристо Пиетикяйнен подтвердил эту информацию. По его словам, дело в разной практике тестирования. Так, в Суоми зонд для забора материала погружают гораздо глубже в носоглотку, чем в России.