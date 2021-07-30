Россияне жалуются на болезненные ПЦР-тесты на финской границе и оставляют неверные контактные данные

Приезжающие в Финляндию россияне посетовали на болезненную процедуру проверки на коронавирус на границе. У финских властей к ним свои претензии — неверные личные данные.
Россияне, которым власти Суоми разрешили въезд в страну, жалуются на «неприятную процедуру прохождения коронатеста на финской границе». Об этом 30 июля сообщает Yle.
Врач-инфекционист региона Кюменлааксо Ристо Пиетикяйнен подтвердил эту информацию. По его словам, дело в разной практике тестирования. Так, в Суоми зонд для забора материала погружают гораздо глубже в носоглотку, чем в России.
При этом у финских врачей к приезжающим из РФ свои претензии. В анкете на границе те указывают неверную контактную информацию, поэтому иногда для поиска инфицированных приходится прибегать к помощи полиции. Однако подчас неверные сведения предоставляются без злого умысла (например, из-за плохого почерка). Для того чтобы подобного не случалось, в Суоми рекомендуют перед поездкой заполнить анкету на сайте Finentry.fi.
Читатель «Фонтанки» Аркадий, который также пересекал границу в июне, подтвердил заявления о том, что тест в Финляндии делают более болезненно. При этом он отметил, что не видит в этом особой проблемы. «ПЦР делают абсолютно бесплатно. Отказ может повлечь наказание. В ситуации бушующей пандемии не вижу в таком тестировании ничего страшного», — указал наш собеседник. При этом он столкнулся с тем, что SMS с результатом не пришла на российский номер. Для получения своих данных ему пришлось связываться с властями через сайт Finentry. При этом при указании финского номера — SMS доходила без проблем.
Финляндия продлила ограничения на границе для российских туристов до 22 августа. Власти республики в начале июня 2021-го смягчили правила для некоторых категорий граждан РФ. Так, например, родственники финских граждан могут ездить в Суоми.