Финляндия снова продлила коронавирусные ограничения на границе. Российских туристов не ждут в Суоми до 25 июля

«Правительство решило, что внутренний пограничный контроль будет продлен с 12 июля до 25 июля», — сообщает 8 июля МВД Финляндии.



Причиной такого шага называется попытка предотвратить распространение коронавируса через национальные границы.

Сегодня же минздрав Суоми подсчитал, что болельщики страны привезли из Петербурга почти 500 случаев заражения. На них почти неделю приходилось 40% всех выявляемых заражений COVID-19 в стране.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в июне допустил, что ограничения для российских туристов придется продлить. Новый генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Саннамaариа Ванамо, в свою очередь, пообещала, что россиянам после пандемии будут выдавать много долгосрочных виз.