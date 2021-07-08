FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+31°C/Завтра: +30
74.06р87.56р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
2
Печать

Финляндия снова продлила коронавирусные ограничения на границе. Российских туристов не ждут в Суоми до 25 июля

Финляндия продлила ограничения на въезд в страну для россиян до 25 июля

Министерство внутренних дел Финляндии объявило о продлении коронавирусных ограничений на границе.

«Правительство решило, что внутренний пограничный контроль будет продлен с 12 июля до 25 июля», — сообщает 8 июля МВД Финляндии.

Причиной такого шага называется попытка предотвратить распространение коронавируса через национальные границы.

Сегодня же минздрав Суоми подсчитал, что болельщики страны привезли из Петербурга почти 500 случаев заражения. На них почти неделю приходилось 40% всех выявляемых заражений COVID-19 в стране.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в июне допустил, что ограничения для российских туристов придется продлить. Новый генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Саннамaариа Ванамо, в свою очередь, пообещала, что россиянам после пандемии будут выдавать много долгосрочных виз.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Malyshev73
можно ссылку на первоисточник в студию?
Gorki
У нас бы кто какие ограничения ввел. Такой завал.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний