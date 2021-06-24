Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







— Финские дипломаты могут выбирать страну для работы из нескольких вариантов. Как вы выбрали Россию?

— В министерстве для дипломатов есть процедура подачи заявления на работу в другую страну. Место назначения невозможно просто выбрать по желанию. Я подала заявление в некоторые другие места, но Петербург был номером один в моем списке, где я хотела бы работать.

— Что вы хотите сделать и достигнуть за время нахождения на посту консула?

— У меня хороший задел. Используя спортивные термины, мне сейчас передали эстафетную палочку. Я хочу продолжать то сотрудничество и укрепить то взаимодействие с Россией, которые уже наработаны. У нас три приоритета на следующие годы. Первое — это трансграничное сотрудничество и взаимодействие граждан в разных секторах, например образовании, бизнесе и культуре. Второй приоритет — это экономика, торговые отношения и продвижение инвестиций. Известно, что Петербург и Ленобласть — крупнейшее сосредоточение финских компаний за границей. Наша задача — поддерживать их и помогать находить новых партнеров. И, думая о будущих поколениях, третий приоритет — окружающая среда. Экономика замкнутого цикла, работа с отходами, чистая энергия и транспорт. Здесь у нас много возможностей для сотрудничества. В последнее время на окружающую среду обращают большой внимание в России.



— Вы прибыли в Петербург во время коронавируса. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто назвал новости о коронавирусе в России «вызывающими беспокойство». Как вы можете оценить ситуацию изнутри?

— Я в Петербурге уже два месяца. И, конечно, обсуждали ситуацию с местными властями. Ситуация ухудшается, особенно в Москве, но и в Петербурге. Для этого есть разные причины, как и во всем мире. Вирус мутирует. Также темпы вакцинации, на которые власти сейчас обращают внимание, могли бы быть выше.

— Сейчас в России и правда много говорят про вакцинацию. Как с этим дела обстоят в консульстве?

— В общем могу сказать, что многие сотрудники сделали прививку по финской или российской программе вакцинирования. Я сама сделала первую прививку и скоро получу вторую. Вакцинация, конечно, очень важна.

— Сейчас Евро-2020 в самом разгаре. Вы следите за турниром?

— Слежу и следила внимательно. Для меня футбол важен лично, так как им занимается мой сын и я сама иногда касалась мяча. Мы гордимся тем, что наша команда «филинов» (неофициальное прозвище финской сборной. — Прим. ред.) впервые пробилась на такой турнир. Финляндию знают по хоккею, но у нас есть и замечательные футболисты и футболистки. В Петербурге Финляндия упорно играла с Россией, но проиграла. По моему мнению, игра была равной. И в городе, конечно, прекрасная футбольная атмосфера. Все организовано хорошо, и на стадионе с точки зрения безопасности. Есть разные оценки, сколько финнов следили за Евро-2020. Большинство, конечно, по телевизору. Говорят, один-два миллиона. Некоторые финские болельщики также приезжали в Петербург. Меньше, чем ожидали, но их было слышно, особенно в матче с Бельгией. Я чувствовала себя как будто на домашнем стадионе.



— В Финляндии нет опасений, что после возвращения болельщиков может вырасти заболеваемость COVID-19?

— Рекомендация финских чиновников и врачей была смотреть матчи дома, но если едете на Евро-2020, то делайте это внимательно и ответственно. Беспокойство есть, и еще в отношении новых штаммов. Известно, что были случаи заражения болельщиков и в Петербурге, и в Финляндии. Мы призывали быть осторожными, делать тесты и соблюдать добровольный карантин по возвращении. Своими действиями болельщики могут повлиять на то, что вирус не будут распространяться.

— Какая ситуация с COVID-19 в Финляндии сейчас?

— Сейчас, к счастью, ситуация позитивная. Весной у нас были ограничения, но сейчас большую их часть сняли. Финляндия справилась одной из лучших в Европе, и надеюсь, так и будет.

— В чем финский секрет?

— Есть несколько факторов, которые повлияли на успех. Самый актуальный, я думаю, — это вакцинация. Больше 50% населения уже привиты. К осени многие уже получили как первую, так и вторую дозу вакцины. Другой фактор — безопасность граждан была в приоритете. Мы ввели также ограничения на поездки. Финляндия — большая страна, и по ней рассредоточены 5 миллионов человек. Мы также уже привыкли к дистанционной работе и до пандемии. Школам пришлось перестраиваться на дистанционное обучение. Как мать двоих детей скажу, что вся эта перестройка прошла замечательно и быстро. И еще один важный момент в том, что финны доверяют властям и экспертам, а также их рекомендациям.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







— Финский бизнес пострадал из-за пандемии? Как Суоми, а в особенности юго-восточные регионы, перенесли 1,5 года без российских туристов?

— Конечно, многие переживают из-за того, что российские туристы не приезжают. В Южной Карелии, где 78% туристов — россияне, предприятия потеряли несколько сотен миллионов евро дохода. В то же самое время стал развиваться внутренний туризм. Но, конечно, мы надеемся, что турпоток возобновится. Мы ждем возвращения российских туристов. И пандемия стала сильным изменением для таких индустрий, как туризм, культура, организация мероприятий, спорт и многих других. Для промышленности и экспорта она стала сильным ударом. У нас были различные программы поддержки для пострадавших индустрий. Но были и те, кто преуспел. Это в первую очередь все, что связано с цифровизацией различных сфер, IT, онлайн-продажами, но также, например, строительство. В этом году, если посмотреть прогнозы, ВВП вырастет на 2,6 %, а в следующем — на 2,8 %.

— Сколько виз было выдано россиянам в этом году и на каких основаниях?



— В этом году выдано 2 500 виз, в основном водителям или родственникам граждан Суоми. Мы также выдали документы различным специальным группам, например для сезонной работы, спорта или учебы. Лечение в Финляндии также было объективной причиной для въезда в страну и оформления визы. Очень важно, что сейчас мы можем выдавать визы близким родственникам. Конечно, сравнивая со статистикой до пандемии, нынешние цифры для нас выглядят драматично.

— Будут ли расширены категории россиян, которые разрешат ездить в Финляндию?

— Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом и хода вакцинации. Правительство принимает решение по этому вопросу, беря во внимание картину целиком. Мы надеемся, что, когда ситуация будет позволять, снимутся ограничения, касающиеся и деловых поездок. Посмотрим, какие будут решения.

— Будет ли Финляндия продлевать не откатанные из-за коронавируса визы, как это делают Франция и Италия?

— Финляндия является членом ЕС и выдает шенгенские визы, что регулируется совместными соглашениями. При этом некоторые вопросы могут быть реализованы странами-членами более независимо. У нас этот вопрос [продления виз] также обсуждался на уровне руководства страны, и наше решение таково, что Финляндия не будет продлевать такие визы. Причина в том, что нет информации, как ситуация [с коронавирусом] будет развиваться. Дата первой поездки, на основании которой и выдается виза, сейчас не может быть определена. При этом хороший момент, хочу это подчеркнуть, мы постараемся после пандемии выдавать много долгосрочных виз, даже сроком на пять лет, если документы заявителя будут это позволять.



— Можно все-таки сделать прогноз, когда российские туристы смогут ездить в Финляндию?

— Опыт подсказывает мне, что лучше не давать прогнозов. Нужно стремиться к тому, чтобы ситуация с коронавирусом не ухудшалась. Есть перспектива восстановления туризма. Есть надежда благодаря восстановлению пассажирских перевозок пока для тех, у кого есть основания для поездки.

— Но готовится ли консульство к тому, что россияне хлынут в Финляндию после открытия границ?

— Конечно, готовимся. Это будет положительный вызов для нас.



Евгений Богданов, «Фонтанка.ру»