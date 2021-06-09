«Смотреть футбол можно и дома». Финские врачи призывают болельщиков не ездить в Петербург

Главный врач приграничного с Россией района Финляндии призвал футбольных болельщиков не ездить в Петербург из-за штаммов коронавируса.
«Эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге значительно хуже, чем в Финляндии. <...> Смотреть футбол можно и дома», — цитирует 9 июня заявление главврача региона Кюменлааксо Марьи-Лиисы Мянтюмаа Yle.
По ее словам, поездка фанатов в соседнюю страну на матчи «филинов», как называют сборную Суоми, вызывает у врачей «особое беспокойство». Мянтюмаа отметила, что чаще всего такие поездки осуществляются на автобусах, где велика вероятность заразиться. Также она напомнила об особых штаммах COVID-19. «Болельщиков там поджидают самые разные штаммы вируса», — посетовала врач.
В конце мая премьер Михаил Мишустин разрешил въезд в Россию иностранным болельщикам на Евро-2020. 16 июня Финляндия сыграет с Россией на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.