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Мишустин разрешил въезд в Россию иностранным болельщикам на Евро-2020

Иностранные болельщики смогут приехать в Россию на чемпионат Европы по футболу. Об этом сообщили 20 мая в пресс-службе оргкомитета турнира.

Разрешающий въезд документ подписал премьер Михаил Мишустин. Виза при этом не потребуется. Для въезда нужны только билет на матч, паспорт болельщика и отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии COVID-19 турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Сборной России предстоит выступить в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

В Петербурге пройдут шесть матчей группового этапа и один четвертьфинал. График игр смотрите на «Фонтанке».

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