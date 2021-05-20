Мишустин разрешил въезд в Россию иностранным болельщикам на Евро-2020

Иностранные болельщики смогут приехать в Россию на чемпионат Европы по футболу. Об этом сообщили 20 мая в пресс-службе оргкомитета турнира.



Разрешающий въезд документ подписал премьер Михаил Мишустин. Виза при этом не потребуется. Для въезда нужны только билет на матч, паспорт болельщика и отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии COVID-19 турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Сборной России предстоит выступить в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

