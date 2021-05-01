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Италия заменит россиянам шенгенские визы с истекшим сроком годности

Италия заменит россиянам туристические шенгенские визы типа C, срок действия которых истек с 1 января 2020 года по настоящий момент. Об этом 1 мая сообщает генеральное консульство страны.

Срок действия вновь выдаваемых виз будет начинаться с даты не ранее 1 июня 2021 года. Срок выдачи новых виз может достигать 10 рабочих дней.

Генеральное консульство Италии просит россиян обратить внимание, что в настоящий момент обладатели шенгенских туристических виз не имеют права на въезд на территорию республики и других стран — участниц Шенгенского соглашения.

Для получения дополнительной информации, в том числе о документах для подачи запроса на повторную выдачу итальянской туристической визы, генконсульство просит обращаться в итальянские визовые центры VMS по телефону +7 (495) 990-75-00.

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