Италия заменит россиянам шенгенские визы с истекшим сроком годности

Италия заменит россиянам туристические шенгенские визы типа C, срок действия которых истек с 1 января 2020 года по настоящий момент. Об этом 1 мая сообщает генеральное консульство страны.



Срок действия вновь выдаваемых виз будет начинаться с даты не ранее 1 июня 2021 года. Срок выдачи новых виз может достигать 10 рабочих дней.



Генеральное консульство Италии просит россиян обратить внимание, что в настоящий момент обладатели шенгенских туристических виз не имеют права на въезд на территорию республики и других стран — участниц Шенгенского соглашения.

