FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +14
73.47р89.94р
ТЕМА ДНЯ

Авария на Ленинском. Последние новости

А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
3
Печать

Франция продлит россиянам истёкшие за время пандемии шенгенские визы

Франция с 1 июня начнет прием заявлений российских граждан, которые хотят продлить пятилетние многократные визы, срок действия которых истёк из-за пандемии. Однако открытия границ для туристов всё равно придётся ждать.

«Это постепенное возобновление не означает на сегодняшний день, что условия и санитарные требования для въезда на национальную территорию Франции были изменены для выходцев из России. Выдача виз не гарантирует немедленную возможность въезда на национальную территорию Франции, которая по-прежнему определяется эпидемиологическими и медицинскими ограничениями, действующими на границах», — цитирует заявление дипмиссии Франции в России 27 мая «Интерфакс».

На продление принимаются пятилетние мультивизы, выданные Францией и истекшие в 2020 или 2021 году. В день подачи заявления она уже должна быть недействительной.

Для этого нужно будет предоставить пакет документов, указанный на сайте France-visas.gouv.fr. Процесс заполнения формуляра и записи на визу остался прежним, он описан на сайте. В Петербурге визовый центр принимает документы три раза в неделю.

Италия тоже заменит сгоревшие в пандемию туристические визы россиян на новые, а Финляндия этого делать не будет. Ранее Болгария пообещала выдавать визы российским туристам по «максимально упрощенной процедуре». Страна разрешила россиянам въезд с 1 мая. Выдаёт шенген и Испания, но въезд туристам туда пока запрещён.

ранее по теме

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

simak
Не зря всё-таки Депардье российское гражданство оформляли.
Yksy
Финляндия и близко пока не планирует нас пускать. И они прекрасно понимают, что если сейчас продлят визы, поедем мы по ним в другие страны и какой в этом смысл.
мухомор
Так, где комментаторы, которые тут оправдывали отказ Финляндии сделать аналогичное экономическими соображениями и затратами визовых отделов?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний