Франция продлит россиянам истёкшие за время пандемии шенгенские визы

«Это постепенное возобновление не означает на сегодняшний день, что условия и санитарные требования для въезда на национальную территорию Франции были изменены для выходцев из России. Выдача виз не гарантирует немедленную возможность въезда на национальную территорию Франции, которая по-прежнему определяется эпидемиологическими и медицинскими ограничениями, действующими на границах», — цитирует заявление дипмиссии Франции в России 27 мая «Интерфакс».

Франция с 1 июня начнет прием заявлений российских граждан, которые хотят продлить пятилетние многократные визы, срок действия которых истёк из-за пандемии. Однако открытия границ для туристов всё равно придётся ждать.

На продление принимаются пятилетние мультивизы, выданные Францией и истекшие в 2020 или 2021 году. В день подачи заявления она уже должна быть недействительной.

Для этого нужно будет предоставить пакет документов, указанный на сайте France-visas.gouv.fr. Процесс заполнения формуляра и записи на визу остался прежним, он описан на сайте. В Петербурге визовый центр принимает документы три раза в неделю.

Италия тоже заменит сгоревшие в пандемию туристические визы россиян на новые, а Финляндия этого делать не будет. Ранее Болгария пообещала выдавать визы российским туристам по «максимально упрощенной процедуре». Страна разрешила россиянам въезд с 1 мая. Выдаёт шенген и Испания, но въезд туристам туда пока запрещён.