Финляндия отказалась продлевать и бесплатно менять сгоревшие в пандемию визы

Не использованные из-за закрытых границ туристические визы в Финляндию придется менять на новые за полную стоимость.
Пролонгировать выданные до весны 2020 года документы запрещает визовый кодекс Шенгенского соглашения, сообщили в генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге.
«Дипломатическое представительство не имеет возможности продлевать срок действия визы или передвигать начало срока действия», — уточнили в генконсульстве.
Бесплатную выдачу виз взамен сгоревших финны тоже практиковать не будут, так как визовый сбор покрывает расходы на рассмотрение заявлений, поэтому возврат денег не предусмотрен.
Визовый центр Финляндии в Санкт-Петербурге не работает по 10 мая. Генконсульство закрыто только 10 и 13 мая.
Ранее о возобновлении приема заявлений на оформление туристических виз заявила Италия. С 3 мая генконсульство в Москве начало работу с россиянами, имеющими визы с истекшим сроком действия с 1 января 2020 года по настоящий момент. Срок действия новых документов начнется не ранее 1 июня. В планах итальянцев — открыть международное сообщение со 2-го июня.