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Финляндия отказалась продлевать и бесплатно менять сгоревшие в пандемию визы

Не использованные из-за закрытых границ туристические визы в Финляндию придется менять на новые за полную стоимость.

Пролонгировать выданные до весны 2020 года документы запрещает визовый кодекс Шенгенского соглашения, сообщили в генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге.

«Дипломатическое представительство не имеет возможности продлевать срок действия визы или передвигать начало срока действия», — уточнили в генконсульстве.

Бесплатную выдачу виз взамен сгоревших финны тоже практиковать не будут, так как визовый сбор покрывает расходы на рассмотрение заявлений, поэтому возврат денег не предусмотрен.

Визовый центр Финляндии в Санкт-Петербурге не работает по 10 мая. Генконсульство закрыто только 10 и 13 мая.

Ранее о возобновлении приема заявлений на оформление туристических виз заявила Италия. С 3 мая генконсульство в Москве начало работу с россиянами, имеющими визы с истекшим сроком действия с 1 января 2020 года по настоящий момент. Срок действия новых документов начнется не ранее 1 июня. В планах итальянцев — открыть международное сообщение со 2-го июня.

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Комментарии (17)

LiChaBaTa
А кого это жаба душит еще раз заплатить? Ну ка покажись, жмотик наш!))
dedmoroz_5e4d8827384c2
сервелат тухнет, сыр тухнет, масло горкнет, а из Брюсселя всё нет и нет отмашки трусами/
lenaF
Шенгенские визы такие дешевые, и их так просто получить, что вряд ли кого-то сильно обеспокоит необходимость заплатить за такую визу еще раз, тем более, что ее выдают на 5 лет. А большинству жителей России эта виза вообще не нужна, потому что они либо совсем за границу не выезжают, либо ездят отдыхать по путевкам в безвизовые места массового скопления русских туристов типа Турции, Египта и иже с ними.
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