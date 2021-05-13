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Визовый центр Испании в Петербурге возобновляет выдачу виз 17 мая. Но поехать по ним пока нельзя

Петербуржцы с понедельника смогут подать заявление на испанский шенген

С 17 мая визовый центр Испании в Санкт Петербурге возобновляет деятельность по приему документов на шенгенскую визу категории C (со сроком пребывания до 90 дней). Об этом сообщается на сайте ВЦ, оператором которого является ООО «БЛС Интернешнл Сервисес».

Действие документа начинается с 1 июня, однако воспользоваться им будет нельзя до снятия ограничений. «Тем не менее обладатели данных виз не смогут осуществлять поездки в Испанию, пока действуют временные ограничения на передвижения, обусловленные нормами общественного порядка и здравоохранения в связи с эпидемиологическим кризисом, вызванным COVID-19. После отмены ограничений на передвижения необходимо будет выполнять санитарные требования Испании для въезда в Испанию», — предупреждают потенциальных заявителей.

Сейчас въехать в Испанию могут лишь определённые категории граждан:

  • моряки;
  • участники спортивных соревнований (при наличии письма-подтверждения из Министерства культуры и спорта Испании);
  • бизнес (ранее прошедший авторизацию в Генеральном Консульстве Испании);
  • водители грузовиков, пилоты самолетов, бортпроводники или стюардессы;
  • легальные резиденты Испании, с истекшим сроком вида на жительство не более года на момент подачи документов;
  • высококвалифицированные сотрудники испанских организаций, работа которых не может осуществляться удаленно (ранее прошедшие авторизацию в Генеральном консульстве Испании);
  • родственники граждан Испании или ЕС (супруги, дети, родители);
  • студенты, ранее прошедшие авторизацию в Генеральном консульстве Испании, на срок не более 90 дней.

В Москве выдачу испанского шенгена возобновили 12 мая.

Ранее Болгария пообещала выдавать визы российским туристам по «максимально упрощенной процедуре». Страна разрешила россиянам въезд с 1 мая. Италия заменит сгоревшие в пандемию туристические визы россиян на новые, а Финляндия этого делать не будет.

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