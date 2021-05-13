Визовый центр Испании в Петербурге возобновляет выдачу виз 17 мая. Но поехать по ним пока нельзя

С 17 мая визовый центр Испании в Санкт Петербурге возобновляет деятельность по приему документов на шенгенскую визу категории C (со сроком пребывания до 90 дней). Об этом сообщается на сайте ВЦ, оператором которого является ООО «БЛС Интернешнл Сервисес».

Действие документа начинается с 1 июня, однако воспользоваться им будет нельзя до снятия ограничений. «Тем не менее обладатели данных виз не смогут осуществлять поездки в Испанию, пока действуют временные ограничения на передвижения, обусловленные нормами общественного порядка и здравоохранения в связи с эпидемиологическим кризисом, вызванным COVID-19. После отмены ограничений на передвижения необходимо будет выполнять санитарные требования Испании для въезда в Испанию», — предупреждают потенциальных заявителей.