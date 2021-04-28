Болгария пообещала россиянам визы по «максимально упрощенной процедуре»

Россияне смогут подать заявление на болгарскую визу в 59 городах РФ. «МИД Болгарии готов приступить к выдаче туристических виз, как только соответствующее распоряжение поступит от министра здравоохранения», — цитирует 28 апреля заявление главы МИД страны Екатерины Захариевой «Интерфакс».



По ее словам, внешнеполитическое ведомство Болгарии уже дало команду консульским службам начать подготовку к выдаче документов. Захариева пообещала, что в новом турсезоне визы россиянам будут предоставлять по «максимально упрощенной процедуре».

