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Болгария пообещала россиянам визы по «максимально упрощенной процедуре»

Россияне смогут подать заявление на болгарскую визу в 59 городах РФ. «МИД Болгарии готов приступить к выдаче туристических виз, как только соответствующее распоряжение поступит от министра здравоохранения», — цитирует 28 апреля заявление главы МИД страны Екатерины Захариевой «Интерфакс».

По ее словам, внешнеполитическое ведомство Болгарии уже дало команду консульским службам начать подготовку к выдаче документов. Захариева пообещала, что в новом турсезоне визы россиянам будут предоставлять по «максимально упрощенной процедуре».

Заявку на болгарскую визу можно будет подать в 59 городах. «Российские туристы, желающие посетить республику, смогут получать визы и у туроператора, и в визовом центре», — уточнила Захариева.

Болгария с 1 мая разрешила въезд в страну российских туристов.

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Комментарии (9)

dedmoroz_5e4d8827384c2
обещать и мы умеем не хуже)))

опасно, вакцин у них точно нет, т.к. нет, ни населения, ни денег на вакцины, ни разрешения от американских хозяев эти вакцины у России закупить, а вирусы есть и в полный рост/ самолёт (поезд) сегодня летит, завтра - не летит, посольство сегодня есть , а завтра его там нет

это сейчас бесплатный курорт НАТО со всеми развлечениями
Yerffej Ennyl
А склады то там ещё остались? Будет чем заняться на отдыхе?
f0ntan
Любого из россиян, кто поедет на отдых в Болгарию, Словакию, Черногорию и прочие восточноевропейские страны, могут объявить новыми Бошировыми, агентами ГРУ, агентами кремля, террористами, пытавшимися взорвать местные оружейные склады
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