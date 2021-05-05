Визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу виз с 12 мая, но приехать по ним все равно не получится

Аккредитованный правительством и генконсульством Испании визовый центр в Москве снова начнет выдавать шенгенские визы с 12 мая. Но заявители не смогут въехать по ним в страну или другие государства ЕС, пока действуют связанные с коронавирусом ограничения.
Как сообщает 5 мая генконсульство Испании в Москве, с 12 мая обратиться с заявлением на получение документа смогут владельцы визы со сроком действия не менее одного года, но при этом приоритет будет отдаваться владельцам предыдущих виз на 2, 3 и 5 лет, а также родственникам граждан ЕС. Визы будут выдаваться с 1 июня. Их срок будет зависеть от предыдущих виз и правильности их использования.
В генконсульстве напомнили, что ограничения, введенные на территории ЕС из-за распространения коронавируса, продолжают действовать. «Заявители на визу категории С (Шенгенская виза) не могут поехать в Испанию или другие страны Шенгенской зоны, пока существуют ограничения на въезд в ЕС и страны шенгенского соглашения из третьих стран», — сказано в заявлении ведомства.
Ранее Болгария пообещала выдавать визы российским туристам по «максимально упрощенной процедуре». Страна разрешила россиянам въезд с 1 мая. Италия заменит сгоревшие в пандемию туристические визы россиян на новые, а Финляндия этого делать не будет.