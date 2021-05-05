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Визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу виз с 12 мая, но приехать по ним все равно не получится

Официальный визовый центр Испании в Москве продолжит выдавать визы с 12 мая

Аккредитованный правительством и генконсульством Испании визовый центр в Москве снова начнет выдавать шенгенские визы с 12 мая. Но заявители не смогут въехать по ним в страну или другие государства ЕС, пока действуют связанные с коронавирусом ограничения.

Как сообщает 5 мая генконсульство Испании в Москве, с 12 мая обратиться с заявлением на получение документа смогут владельцы визы со сроком действия не менее одного года, но при этом приоритет будет отдаваться владельцам предыдущих виз на 2, 3 и 5 лет, а также родственникам граждан ЕС. Визы будут выдаваться с 1 июня. Их срок будет зависеть от предыдущих виз и правильности их использования.

В генконсульстве напомнили, что ограничения, введенные на территории ЕС из-за распространения коронавируса, продолжают действовать. «Заявители на визу категории С (Шенгенская виза) не могут поехать в Испанию или другие страны Шенгенской зоны, пока существуют ограничения на въезд в ЕС и страны шенгенского соглашения из третьих стран», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее Болгария пообещала выдавать визы российским туристам по «максимально упрощенной процедуре». Страна разрешила россиянам въезд с 1 мая. Италия заменит сгоревшие в пандемию туристические визы россиян на новые, а Финляндия этого делать не будет.

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Комментарии (3)

Yerffej Ennyl
И на фиг такая виза нужна?
260569221
Бред какой-то… деньги плоти, но мы тебя в Испанию не впустим…
А виза то идёт.. и никто потом эти дни или месяцы не вернёт
Маэстро
Ну прямо почтальон Печкин: "Я вам посылку принёс, но я вам её не отдам..."
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