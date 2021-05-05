Визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу виз с 12 мая, но приехать по ним все равно не получится

Аккредитованный правительством и генконсульством Испании визовый центр в Москве снова начнет выдавать шенгенские визы с 12 мая. Но заявители не смогут въехать по ним в страну или другие государства ЕС, пока действуют связанные с коронавирусом ограничения.



Как сообщает 5 мая генконсульство Испании в Москве, с 12 мая обратиться с заявлением на получение документа смогут владельцы визы со сроком действия не менее одного года, но при этом приоритет будет отдаваться владельцам предыдущих виз на 2, 3 и 5 лет, а также родственникам граждан ЕС. Визы будут выдаваться с 1 июня. Их срок будет зависеть от предыдущих виз и правильности их использования.