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Родственники в Финляндии теперь — способ передвижения. Власти Суоми облегчили въезд в страну

Финляндия расширила список людей, кому разрешено приезжать в страну на основе родственных связей

«Расширяется определение родства [при въезде в Суоми] на основе родственных или неотложных семейных обстоятельств», — сообщается 4 июня на сайте финского правительства.

На внешних границах под родственниками, которым позволят приехать в республику, теперь будут пониматься один из супругов, дети, внуки, родители, родители супруга, бабушки и дедушки. До этого встречаться можно было только с «близкими родственниками», к которым относились муж, жена и родители несовершеннолетних детей.

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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Для всех остальных ограничения продлили до 27 июня из-за продолжающейся пандемии и «для предотвращения распространения новых штаммов».

Своим гражданам правительство Финляндии рекомендует избегать «ненужных поездок за границу».

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

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