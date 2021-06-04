Родственники в Финляндии теперь — способ передвижения. Власти Суоми облегчили въезд в страну

«Расширяется определение родства [при въезде в Суоми] на основе родственных или неотложных семейных обстоятельств», — сообщается 4 июня на сайте финского правительства.
На внешних границах под родственниками, которым позволят приехать в республику, теперь будут пониматься один из супругов, дети, внуки, родители, родители супруга, бабушки и дедушки. До этого встречаться можно было только с «близкими родственниками», к которым относились муж, жена и родители несовершеннолетних детей.
Для всех остальных ограничения продлили до 27 июня из-за продолжающейся пандемии и «для предотвращения распространения новых штаммов».
Своим гражданам правительство Финляндии рекомендует избегать «ненужных поездок за границу».