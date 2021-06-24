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Финляндия подводит итоги Евро-2020 в Петербурге. 80 человек заболели коронавирусом

На границе Финляндии выявили 80 случаев COVID-19 среди возвращающихся после матчей Евро-2020 в Петербурге

Почти 80 случаев коронавируса, которые выявили при пересечении финской границы, приходятся на футбольных фанатов. Об этом 24 июня сообщает Yle.

Главный инфекционный врач приграничного Кюменлааксо Ристо Пиэтикяйнен указал, что 65 из 72 случаев заражения в регионе связаны с поездками на Евро-2020. Кроме того, 14 заболевших было выявлено при пересечении Нуйямаа во вторник и среду.

Основное беспокойство в Суоми теперь вызывают сотни болельщиков, которые проехали на родину без тестов. Им рекомендуется сидеть на карантине и самостоятельно пройти тестирование.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что не выявили ни одного случая COVID-19 среди выехавших из Петербурга болельщиков. Правда, ПЦР-тест на выезде является добровольным, и три четверти финнов его просто не делали или были слишком пьяны для этого.

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Комментарии (3)

Gorki
Ладно нашим всем на всех положить, гуляем по полной, но финны то о чем думали когда ехали к нам?
orlovandrei1986
а это какой % от всех въехавших? 1? 0.1? 0.01? или 0,000000000001? =)
syshsun
Это их погранцы на Торфяновке заразили.
У нас в фан-зонах соблюдаются все меры безопасности.
Куплено 100 тыс масок,по радио говорят.
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