Считать туристов-болельщиков начали ночью 14 июня, в день матча между Польшей и Словакией на «Санкт-Петербург Арене». С того момента в Пулково прибыло 9463 иностранных гражданина, мазки в Торфяновке и Брусничном были взяты у 5271 человека, в Ивангороде — у 1149 человек. Всего было сделано свыше 15 тысяч тестов — ковид выявили у 25 человек. И, о чудо, на выезде из Петербурга коронавирус не обнаружили ни у кого. Впрочем, и количество выехавших пока символическое — 2318 человек.

Почему так вышло? Дело в том, что ПЦР-тест для отбывающих — дело сугубо добровольное. По данным «Фонтанки», по своему желанию лишний раз испытать щекотку носоглотки захотели лишь порядка 25% туристов. Остальные либо заявили резкое «нет», либо были пьяны.

В любом случае, всем иностранцам по приезду или прилёту на родину пришлось сдавать тест заново. Вот, например, в течение недели в финском пункте пропуска Ваалимаа (Торфяновка) на границе с Россией было выявлено 16 случаев заражения коронавирусом. Некоторые из инфицированных возвращались с чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, пишет финская телерадиокомпания Yle.



В Петербург третья волна заболеваемости оказалась в два раза мощнее второй. Алексей Куприянов, кандидат биологических наук, независимый аналитик, сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru. Ученый рассказал «Фонтанке» о своем исследовании масштаба и динамики третьей волны и о том, почему скрывать данные по госпитализациям оказалось бессмысленным.

